El tiempo este jueves 13 de noviembre en España: Asturias y Cantabria, en aviso naranja por fuertes vientos
- Un frente asociado a la borrasca Claudia afectará a la mitad oeste peninsular, con precipitaciones intensas
Este jueves continúa la inestabilidad en buena parte de España, con precipitaciones fuertes y persistentes en Galicia, oeste del sistema Central y sur de la cordillera Cantábrica, así como en Andalucía occidental y Canarias. Se prevén rachas muy fuertes de viento de componente sur en Canarias, cuadrante suroeste y entornos de montaña de la Península, especialmente en las comunidades de Cantabria y Asturias, donde se ha activado el aviso naranja durante la mayor parte del día.
Un frente asociado a la borrasca Claudia afectará a la mitad oeste peninsular con cielos cubiertos y precipitaciones, acompañadas de tormentas ocasionales en la fachada atlántica. Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes, aunque con menor probabilidad, en Extremadura. También pueden producirse rachas de viento muy fuertes, sin descartar alguna tromba marina aislada o tornado breve, en Andalucía occidental.
Durante la tarde se extenderán las lluvias de forma débil al resto de la mitad occidental, mientras que predominarán los cielos nubosos o con intervalos nubosos y sin precipitaciones en el resto de la Península.
En cuanto a los archipiélagos, en Baleares, habrá cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, el sur del propio frente acabará de recorrer las islas dejando cielos cubiertos y abundantes precipitaciones persistentes y fuertes, incluso localmente muy fuertes. A lo largo del día, estas irán cesando de oeste a este abriéndose claros.
Además, se producirán bancos de niebla matinales dispersos en puntos de montaña, fachada oriental peninsular y entorno del río Ebro.
30 grados en Melilla
Las temperaturas máximas estarán en ligero ascenso en depresiones del nordeste y litorales mediterráneos. En Melilla se superarán los 30 grados.
Por el contrario, descenderán en Canarias, centro norte e interiores de la mitad sur peninsular, con unas bajadas de temperatura que podrán ser localmente notables en zonas de la meseta Sur y de Andalucía. Pocos cambios en el resto, con mínimas en aumento en la mayor parte del país.
Además, la Aemet prevé vientos moderados de componentes este y sur en la Península y Baleares, con componente norte en litorales del Mediterráneo norte y rolando a poniente en el Estrecho. Serán fuertes en litorales atlánticos, con rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad oeste peninsular y entornos de montaña. También habrá viento fuerte del suroeste en Canarias, con rachas muy fuertes en la mayor parte del archipiélago.