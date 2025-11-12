El tiempo este miércoles 12 de noviembre en España: tres comunidades en aviso naranja por fuertes lluvias y vientos

Este miércoles continúa la inestabilidad en el país. Galicia va a estar en aviso naranja por lluvias y fenómenos costeros durante toda la jornada; por su parte, Cantabria y el Principado de Asturias van a estar en aviso naranja por fuertes vientos. Asimismo, Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra van a estar en aviso amarillo por la misma razón.

Se prevé que este miércoles el paso de la borrasca Claudia deje cielos cubiertos y con precipitaciones en el tercio occidental de la Península. Además, se espera que las lluvias sean fuertes y persistentes en el oeste y sur de Galicia, acompañadas también de tormentas ocasionales. En Canarias, es posible que se observen cielos cubiertos que van a dejar abundantes precipitaciones, especialmente en Gran Canaria.

Mapa con el pronóstico del tiempo previsto para este miércoles 12 de noviembre. TIEMPO TVE

Con respecto a las temperaturas, se espera un descenso de las máximas en Galicia, mientras que en el resto del país es posible que se produzca un aumento de las temperaturas. Este ascenso va a ser más notable en el centro peninsular en el alto Guadalquivir. Por otro lado, se prevé que las mínimas bajen en el norte de Castilla y León. En cambio, suben en el resto y se va a notar especialmente en regiones de la meseta sur y en Andalucía.

Mapa con las temperaturas mínimas previstas para este miércoles 12 de noviembre. TIEMPO TVE

Además, van a destacar vientos de componente este en Baleares y en la vertiente mediterránea de la Península. Se prevé alcanzar intensidades fuertes en litorales de Galicia, así como rachas muy fuertes en amplias zonas del área cantábrica, cuadrante noroeste y otras montañas del extremo norte, con posibilidad de llegar a huracanadas en cumbres de la Cantábrica.