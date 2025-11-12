El tiempo este miércoles 12 de noviembre en España: tres comunidades en aviso naranja por fuertes lluvias y vientos
- Castilla y León y Navarra van a activar el aviso amarillo por fuertes vientos
Este miércoles continúa la inestabilidad en el país. Galicia va a estar en aviso naranja por lluvias y fenómenos costeros durante toda la jornada; por su parte, Cantabria y el Principado de Asturias van a estar en aviso naranja por fuertes vientos. Asimismo, Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra van a estar en aviso amarillo por la misma razón.
Se prevé que este miércoles el paso de la borrasca Claudia deje cielos cubiertos y con precipitaciones en el tercio occidental de la Península. Además, se espera que las lluvias sean fuertes y persistentes en el oeste y sur de Galicia, acompañadas también de tormentas ocasionales. En Canarias, es posible que se observen cielos cubiertos que van a dejar abundantes precipitaciones, especialmente en Gran Canaria.
Con respecto a las temperaturas, se espera un descenso de las máximas en Galicia, mientras que en el resto del país es posible que se produzca un aumento de las temperaturas. Este ascenso va a ser más notable en el centro peninsular en el alto Guadalquivir. Por otro lado, se prevé que las mínimas bajen en el norte de Castilla y León. En cambio, suben en el resto y se va a notar especialmente en regiones de la meseta sur y en Andalucía.
Además, van a destacar vientos de componente este en Baleares y en la vertiente mediterránea de la Península. Se prevé alcanzar intensidades fuertes en litorales de Galicia, así como rachas muy fuertes en amplias zonas del área cantábrica, cuadrante noroeste y otras montañas del extremo norte, con posibilidad de llegar a huracanadas en cumbres de la Cantábrica.
Pronóstico para los próximos días
Este jueves se prevén precipitaciones fuertes y persistentes en varios puntos del país, como Galicia, el oeste del Sistema Central y la Cordillera Cantábrica, así como en Andalucía y en Canarias. También va a ser un día de rachas muy fuerte de viento.
Por su parte, este viernes se esperan cielos nubosos y precipitaciones que van a afectar a gran parte del país. Se espera que los mayores acumulados se den en Galicia, Andalucía y en zonas de montaña, como el Pirineo, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central.
