Borrasca Claudia: temporal de lluvia y viento, pero también 'calor'

El otoño avanza y aunque la borrasca Claudia traerá viento, oleaje y lluvias fuertes, también provocará unas temperaturas primaverales inusuales para esta época del año. Y, ya se sabe, cuando las borrascas son nombradas es porque se espera que generen un gran impacto.

¿Qué tiene de especial Claudia?: una borrasca grande y persistente Se trata de una borrasca atlántica de gran tamaño (ocupa buena parte del Atlántico Norte), con varias bajas relativas en su entorno y un sistema frontal asociado que se mueve muy lentamente. El gradiente de presión es acusado y, por tanto, el viento va a ser uno de los protagonistas del temporal, dejando mal estado de la mar ya en Galicia y posteriormente empeorando en el resto del litoral atlántico nacional. El pasillo de vientos de componente sur provocará temperaturas por encima de lo normal para la fecha el miércoles y el jueves, con valores propios de la primavera cercanos a los 30 grados en el interior de Andalucía y rondando los 25 en la costa cantábrica. Las danas más adversas tendrán nombre propio a partir de ahora, como las borrascas de gran impacto Además, esta configuración podría traer polvo procedente del Sáhara, haciendo que la nubosidad quede mezclada con la calima y que el cielo adquiera un tono más anaranjado, especialmente el jueves.

Lloverá en pocos sitios, pero lo hará con mucha fuerza En las primeras jornadas de la borrasca la lluvia llegará a pocos rincones del mapa. El martes las precipitaciones serán significativas, fundamentalmente en el oeste de Galicia. “Galicia está siendo la primera región en verse afectada por el frente pero sus consecuencias podrían ser más considerables en las Islas Canarias“ El miércoles lloverá en Galicia con fuerza desde la medianoche y luego se activará tanto en Canarias como en otras zonas del oeste de la Península (Asturias, oeste de Castilla y León y de Extremadura). A partir del jueves, las lluvias pueden ser más generalizadas en la mitad oeste del país y el viernes podrían darse en amplias zonas del conjunto nacional, una situación que puede alargarse hasta el final de la semana, aunque siendo menos frecuentes y cuantiosas las lluvias en el este y más persistentes y generosas en la zona occidental.

Así afectará la borrasca Claudia a Canarias En el archipiélago canario el temporal podría dejar lluvias muy fuertes, precisamente en localizaciones donde el escarpado relieve juega un papel fundamental, con posibles crecidas súbitas en los barrancos, dando lugar a las llamadas flash floods. Habrá que prestar atención a las fuertes lluvias en zonas altas y a la llegada a zonas costeras del agua acumulada en puntos de interior. El temporal podría arreciar sobre las islas a partir de la tarde del miércoles día 12, afectando primero a la isla de La Palma, con precipitaciones tormentosas, además de viento fuerte y oleaje. Los mayores acumulados de lluvia se darían en la vertiente oeste, donde ya en las primeras horas podrían recogerse cantidades del orden de 100 litros por metro cuadrado en apenas unas 12 horas. Según avance la tarde, las lluvias irán extendiéndose al resto de las islas de la provincia occidental. En la noche del miércoles al jueves podrán intensificarse en El Hierro, la Gomera y el suroeste de Tenerife. Ya de madrugada las precipitaciones podrían ir ganando protagonismo en Gran Canaria, especialmente en la vertiente sur. El jueves podría ser el día más lluvioso en el conjunto del archipiélago, siendo la excepción La Palma, que podría tener mayores acumulados el miércoles. Previsiblemente las precipitaciones también llegarán hasta las islas más orientales, aunque no se espera que resulten tan copiosas. A partir del viernes la situación de inestabilidad iría remitiendo sobre las Islas. 01.18 min Día trágico en el mar en Tenerife con tres muertos en distintos puntos de la isla

Claudia, Marta, Pedro o Samuel: la lista de nombres de borrascas 2025-2026 Las borrascas de esta temporada irán siendo bautizadas por orden alfabético de la lista de la imagen. Sigue alternadamente nombres femeninos y masculinos de diferentes nacionalidades. Fue publicada al comenzar septiembre, coincidiendo con el comienzo de la temporada de borrascas que se alargará hasta que acabe el mes de junio. En caso de llegar al final de la lista se nombraría la borrasca Wilma, aunque nunca se ha dado el caso desde que se vienen bautizando (año 2017). Listado con las próximas borrascas adversas para la temporada 2025-2026. AEMET

¿Cuándo se le pone nombre a una borrasca? Se nombran únicamente las borrascas de alto impacto. En el caso de la agencia española, se tiene en cuenta fundamentalmente el viento, ya que el criterio principal es que lleguen activarse avisos por viento de nivel naranja o rojo de forma no local y por un periodo de tiempo no demasiado breve. También podrían llegar a nombrarse por tener otro tipo de fenómenos asociados de tiempo severo, como fuertes lluvias o nevadas.

¿Por qué se nombran las borrascas? Siguiendo la estela de los ciclones tropicales que son nombrados desde hace tiempo, se decidió bautizar a las borrascas más importantes. Tener asignado un nombre a un sistema que previsiblemente va a generar gran impacto y tiene potencial para provocar daños es positivo de cara a la comunicación del riesgo hacia la población, a realizar un mejor seguimiento del pronóstico meteorológico y también para facilitar el posterior análisis por parte de los investigadores. Desde el año 2017 se viene haciendo en España en colaboración con las agencias meteorológicas de países vecinos como Francia y Portugal. En realidad, el grupo al que pertenece es más grande y también incluye a Luxemburgo y Bélgica, y este año es el primero en el que también participa Andorra. Las borrascas son sistemas de gran tamaño y en ocasiones llegan a afectar a varios países (simultáneamente o de forma escalada). Sin embargo, se respeta el nombre asignado por el país que la haya bautizado. Por ejemplo, en caso de que una borrasca afectara primero a Irlanda y se le asignara allí un nombre de su propia lista, por mucho que en España o Francia notaran después sus efectos, no le darían otro nombre.