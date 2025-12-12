Eurovisión Junior 2025: Orden de actuación, el beneficioso puesto en que actuará España

Serán pasadas las 6 de la tarde (hora peninsular española) cuando Gonzalo Pinillos salte sobre el escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis decidido a transformarlo en las tablas de un teatro musical con su tema "Érase una vez (Once upon a time)".

La magia de la literatura y la victoria de los libros frente a las pantallas llegará en la decimocuarta posición, justo después de nuestros vecinos portugueses y antes de que lo haga la anfitriona georgiana, vencedora el año pasado en Madrid gracias al tema "To my mum" interpretado por Andria Putkaradze.

La encargada de inaugurar la XXIII edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior es la maltesa Eliza Borg con su canción "I Believe". Por su parte, el colofón final lo pondrá la albanesa Kroni Pula quien eche el cierre con "Fruta Perime".

España actuará en el puesto 14º Cercana ya al broche final del Festival previo al reparto de puntos, actuar de los últimos —14 de 18— puede favorecer a la hora de llevarnos la victoria. Aunque en el Junior no hay precedentes de victoria en un puesto similar, el número 14 sí que le trajo suerte en el año 2000 a los daneses Olsen Brothers, quienes interpretaron el mítico "Fly On The Wings Of Love" en dicha posición en el Globen Arena de Estocolmo. Tampoco hasta ahora España había actuado en esa posición. Hasta la fecha, la delegación junior española había actuado en el puesto 9º (2003), 15º (2004), 15º (2005), 6º (2006), 5º (2019), 10º (2020), 16º (2021), 11º (2022), 1º (2023) y 10º (2024). ¿Quieres descubrir el resto de posiciones? ¡Te lo contamos a continuación!

Eurovision Junior 2025: Orden de actuación en la final Malta | Eliza Borg – “Creo” Azerbaiyán | Yağmur – “Miau Miau” Croacia | Marino Vrgoč – “Snovi” San Marino | Martina CRV – “Beyond the Stars” Armenia | Albert – “Brave Heart” Ucrania | Sofia Nersesian – “Motanka” Irlanda | Lottie O'Driscoll Murray – “Rúin” Países Bajos | Meadow – “Freeze” Polonia | Marianna Kłos – “Brightest Light” Macedonia del Norte | Nela Mancheska – “Miracle” Montenegro | Asja Džogović – “I Tužna i Srećna Priča” Italia | Leonardo Giovannangeli – “Rockstar” Portugal | Inês Gonçalves – “Para Onde Vai o Amor?” España | Gonzalo Pinillos – “Érase Una Vez (Once Upon a Time)” Georgia | Anita Abgariani – “Shine Like a Star” Chipre | Rafaella & Christos – “AWAY” Francia | Lou Deleuze – “Ce Monde” Albania | Kroni Pula – “Fruta Perime” Será entonces cuando los presentadores Lisa Tsiklauri y David Aladashvili inviten a hacer la cuenta atrás previa al clásico "stop voting now!" que dará inicio al recuento de los votos.