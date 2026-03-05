Ceña (Soria ¡Ya!) apuesta por combatir la despoblación con una ley, más vivienda pública y transporte escolar
- "Somos la única comunidad autónoma en la que no se aborda este problema", denuncia el candidato en La Hora de La 1
- La formación soriana aboga por destinar al menos un 25% del presupuesto sanitario en atención primaria
El candidato de Soria ¡Ya! a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones de este 15 de marzo, Ángel Ceña, ha presentado este jueves en La Hora de La 1 algunas de sus propuestas en algunas materias clave. Su prioridad es "combatir la despoblación", con una ley que su formación ya presentó la pasada legislatura, cuya aprobación van a exigir, y medidas concretas en materia de Sanidad, Educación y vivienda.
"Somos la única comunidad autónoma en la que no se aborda este problema", denuncia el candidato, pese a que se trata de una de una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.
En este sentido, el candidato cree que hay que "atender mejor la sanidad, las infraestructuras, y la dotación de profesionales", que se encuentra "mal cubierta" y eso que haya mayores listas de espera, también para intervenciones quirúrgicas.
Preguntado por cuál sería su apuesta para combatir la brecha en la Educación entre las ciudades y el ámbito rural, Ceña ha señalado la necesidad de trabajar en el "transporte escolar" porque existe para las enseñanzas obligatorias pero no para las que no lo son, como la etapa infantil y el bachillerato.
"Hay que cubrir esa demanda", ha dicho, porque se pueden producir cosas "tan absurdas" como que una familia con dos hijos de dos y cuatro años, solo tenga transporte para el mayor y tenga que llevar al pequeño al centro educativo.
Más inversión en atención primaria
En materia de Sanidad, la formación soriana aboga por destinar al menos un 25% del presupuesto sanitario en atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema porque "no puede ser", ha dicho, que cuando pides cita te dan para dentro de dos o tres semanas.
Por último, en materia de vivienda, Ceña cree que hay que impulsar la intermediación en el alquiler, y que haya "mucha más vivienda pública disponible". Al menos debería haber cuatro viviendas públicas en cada municipio de la provincia de Soria "por pequeño que sea".
En el ámbito nacional, en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, se habla de zonas tensionadas, y se ha preguntado si un pueblo de Soria donde no hay ninguna vivienda en alquiler no es una zona de alquiler tensionado.
En relación con el relevo generacional en el campo, ha dicho que es "complejo" abordar el problema, y cree que el mayor problema es la "compleja" burocracia para acceder a la tierra disponible y la maquinaria es muy cara, ha dicho: "Los jóvenes son el futuro y no lo tienen fácil".
