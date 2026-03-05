Ceña (Soria ¡Ya!) apuesta por combatir la despoblación con una ley, más vivienda pública y transporte escolar

El candidato de Soria ¡Ya! a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones de este 15 de marzo, Ángel Ceña, ha presentado este jueves en La Hora de La 1 algunas de sus propuestas en algunas materias clave. Su prioridad es "combatir la despoblación", con una ley que su formación ya presentó la pasada legislatura, cuya aprobación van a exigir, y medidas concretas en materia de Sanidad, Educación y vivienda.

"Somos la única comunidad autónoma en la que no se aborda este problema", denuncia el candidato, pese a que se trata de una de una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

En este sentido, el candidato cree que hay que "atender mejor la sanidad, las infraestructuras, y la dotación de profesionales", que se encuentra "mal cubierta" y eso que haya mayores listas de espera, también para intervenciones quirúrgicas.

Preguntado por cuál sería su apuesta para combatir la brecha en la Educación entre las ciudades y el ámbito rural, Ceña ha señalado la necesidad de trabajar en el "transporte escolar" porque existe para las enseñanzas obligatorias pero no para las que no lo son, como la etapa infantil y el bachillerato.

"Hay que cubrir esa demanda", ha dicho, porque se pueden producir cosas "tan absurdas" como que una familia con dos hijos de dos y cuatro años, solo tenga transporte para el mayor y tenga que llevar al pequeño al centro educativo.