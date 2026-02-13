Chirigotas y narcos: Salva Reina protagoniza 'Antes de la quema', una historia que pasó en el Carnaval de Cádiz

Una 'narcochirigota' seria. Así define Fernando Colomo su película Antes de la quema, rodada en Cádiz, ciudad de la que se enamoró durante la preparación y el rodaje. Y eso que el proyecto costó sacarlo adelante: hubo hasta veinticinco versiones del guion.

La historia comienza con Quique, que se presenta a sí mismo como "gaditano, chirigotero y carnavalero". Tiene 30 años y arrasa ese año con la chirigota que ha compuesto. Esto no se traduce en dinero y los problemas siguen aumentando: su hermana está en la cárcel por tráfico de droga y su madre tiene Alzhéimer. Las cuentas no salen para pagar los gastos del día a día y Quique toma una arriesgada decisión, compaginar la chirigota con un nuevo trabajo en el mayor depósito de drogas de Andalucía. Cuando un narco llamado El Tuti le propone un plan para robarlo durante las fiestas, cuando las chirigotas están en su apogeo, tiene que tomar la decisión más difícil. Pero El Tuti no es el único que pretende dar el gran golpe. "Como veis, mi futuro pinta mu negro, ¡pero que mu negro!", dice Quique

A Colomo le llegó el guion a través de la productora. El guion, presentado a un concurso de la SGAE, está basado en una historia real, la de un chirigotero que tenía como valedor era un narco. "Es un cóctel de género fluido en en el que hay narcos, chirigotas y atracos", decía Colomo a RTVE sobre su película número veintitrés. Hablar de Colomo es hablar de comedia, pero en Antes de la quema hay momentos de auténtico thriller.

Salva Reina es Quique Salva Reina, Maggie Civantos, Manuela Velasco, Joaquín Núñez, Manuel Manquiña, María Alfonsa Rosso, Vicente Romero, César Mateo y Sebastián Haro forman el reparto, aunque es necesario añadir a Cádiz. La ciudad, con su belleza y poder, se convierte en otra de las protagonistas. "Cádiz me ha enamorado arquitectónicamente, la rapidez mental y lo super ocurrentes que son los gaditanos, también. Y esa forma de tomarse la vida con filosofía a pesar de todas las desgracias que tienen porque son la provincia con más paro de España. Tiene casi un 30% y eso está relacionado también con el narcotráfico en la Línea”, nos contaba Colomo. Entre los lugares seleccionados para rodar destacan el Gran Teatro Falla, el barrio de La Viña y la playa de La Caleta, todos de Cádiz. Y también vemos las inconfundibles playas de Barbate.

Un reparto de muchos acentos En el reparto se mezclan los acentos. Maggie Civantos y Joaquín Núñez son de Málaga, Vicente Romero y María Alfonsa Rosso son de Sevilla, Cesar Mateo y Manuela Velasco de Madrid, Manuel Manquiña es de Vigo y Salva Reina, el protagonista, es de Las Palmas de Gran Canaria, pero creció en Málaga. Fue el primer papel protagonista para Salva Reina, que había comenzado en el cine tan solo cinco años antes. "Para mí ha sido todo un descubrimiento, yo creo que va a arrasar", decía Colomo sobre el actor. Y así fue, porque desde entonces su carrera fue en ascenso. En 2024 estrenó seis películas y con El 47 se llevó el Goya a Mejor interpretación masculina de reparto. El éxito del cine lo ha compaginado con el éxito en televisión, rodando series tan potentes como Muertos, Legado, Dos tumbas y Atasco. Fernando Colomo RTVE

Con los 'amos' de la chirigota Para dar forma y color a Quique, su personaje, Salva Reina investigó y se empapó bien que lo que significan los carnavales para Cádiz y los gaditanos. Lo mismo hizo Fernando Colomo, que quiso contar para la película con figuras tan conocidas de los carnavales como Vera Luque, el Selu, José Mari y Javi Aguilera, que trabajaron codo con codo con el guionista Javier Jauregui. "Ellos ponen su granito de arena, aportaban continuamente, aportaban credibilidad y talento y, además, nos hemos reído muchísimo en los ensayos", decía Colomo en la presentación.