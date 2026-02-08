Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 9 al 15 de febrero

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis. Ayer, hoy y mañana y Antes de la quema son solo algunas de las películas que durante la semana de 9 al 15 de febrero se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan en RTVE Play.

Quince horcas para un asesino (Lunes 9 de febrero a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) En este western con Craig Hill, George Martín y Susy Andersen, dos bandas de cuatreros son perseguidas por los habitantes de un pueblo acusados del asesinato de tres mujeres. Sin posibilidad de defenderse, huyen hacia la frontera de México, llevando consigo de rehén a Bárbara, mujer del reverendo del pueblo, uno de los cabecillas de la persecución. Las bandas de Bill y de Casell mantienen la unidad hasta que se refugian en un fuerte habitado por mexicanos, donde debido al largo asedio al que son sometidos y a los reproches por la presencia de la mujer, comienza el enfrentamiento entre ellos.

Ayer, hoy y mañana (Lunes 9 de febrero a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) Clásico del gran Vittorio De Sica con Sophia Loren y Marcello Mastroianni a la cabeza, reconocida con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Consta de tres episodios con tres historias distintas, las tres protagonizadas por Sophia Loren.

Clint, el solitario (Martes 10 de febrero a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) Western con Fernando Sancho. Clint Harrison es un temible pistolero, que siempre anda perseguido por los que le quieren retar para ganar fama. Mientras continua su eterna huida, Clint busca de forma desesperada a su mujer y a su hijo.

Joe Dakota (Dispara Joe) (Miércoles 11 de febrero a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) Ted y su banda roban un banco con un artilugio inventado para encontrar oro. El jefe, Ted, desaparece con el botín y se esconde de sus compañeros. Pero su banda, no le dejará que se quede con los 100.000 dólares robados. Le persiguen, acorralan y lo hieren gravemente. Joe, que en el pueblo es conocido como cazador y ayuda a quien está enfermo dando pócimas y masajes, se encuentra con Ted y antes de morir le da el mapa de donde tiene el dinero, en el Bosque de la Montaña Negra.

La última aventura (Jueves 12 de febrero a las 11:35 horas en La 2 y RTVE Play) Después de la Guerra Civil, el Oeste de Estados Unidos acoge a un número cada vez mayor de emigrantes en busca de tierras por colonizar. Tendrán que sufrir la amenaza de los indios y será el ejercito quien intente protegerlos, aunque la tarea es difícil por la enorme extensión del territorio. Las tropas al mando del general Custer van a librar la que puede ser la batalla decisiva contra una coalición de tribus. El histórico encuentro tendrá lugar en Little Big Horn.