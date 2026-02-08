Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 9 al 15 de febrero

Una semana más, nuevos contenidos en RTVE Play. Del lunes 9 al domingo 15 de febrero, la plataforma se llena de estrenos y programas exclusivos para no perderse nada. Esta semana llega el Benidorm Fest 2026, y para tener todos los detalles de las dos semifinales y de la final, te ofrecemos tres programas del Benidorm Calling, con Ángela Fernández y Lalachus. Serán el martes, jueves y sábado. Además, se va a hacer una cobertura especial por la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno. ¡Sigue de cerca todos los eventos deportivos!

Pero hay más: Así somos, el videopódcast que te propone un viaje que no te dejará indiferente y con el que puedes arrancar la semana con energía; y Al cielo con ella para poner el broche final por todo lo alto con un nuevo programa cargado de irreverencia y voces que no dejan indiferente. Y si lo que apetece es cine, RTVE Play suma a su catálogo nuevas películas que se convierten en la excusa perfecta para una sesión de sofá. Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 9 al 15 de febrero.

JJ. OO. de invierno Los JJ. OO. de invierno, que puedes ver en directo y en abierto en RTVE Play del 6 al 22 de febrero de 2026, se celebran por primera vez en la historia en dos sedes distintas, Milán y Cortina D'Ampezzo, con una cifra récord de pruebas femeninas en las diversas competiciones y un acercamiento a la paridad en cuanto a la participación total de atletas. En RTVE Play contamos con un canal específico en el que vas a poder seguir todos los detalles. JJOO INVIERNO

Así somos. Programa 16 (lunes 9 de febrero) Este videopódcast te propone un viaje junto a Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) para descubrir, desde el punto de vista de la psicología, aquello que nos hace humanos. Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos… tú, nosotros, el vecino del 4º, esa persona que te cae tan mal o aquella compañera que siempre te echa una mano. ¿Cómo? A través de historias reales y curiosas de las que luego extraemos psicoaprendizajes. Historias que cobran vida gracias al archivo de RTVE.

Benidorm Calling. Temporada 5 (martes, jueves y sábado) Benidorm Calling es el programa que sigue de cerca todo lo relacionado con el Benidorm Fest. De la mano de Ángela Fernández y de Lalachus, analizamos las 18 propuestas que compiten por hacerse un hueco en la gran final del 14 de febrero. Tendremos todos los detalles de la primera y la segunda semifinal que se celebran el martes y el jueves respectivamente; y por supuesto sobre la gran final del sábado. ¡Disfruta del Benidorm Fest a lo grande! Benidorm Calling Benidorm Calling - Temporada 5 - Programa 1 El Benidorm Calling empieza ya. Sí, este año hay tres previos desde Madrid con Inés Hernand y Ángela Fernández. Para el primer programa, las presen... Ver ahora

Podcast, el podcast. Temporada 3 - Programa 5 (miércoles 11 de febrero) Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como uno de los contenidos más interesantes de la temporada. Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 3 - El del rap Todas las claves sobre por qué los cómicos no debería rapear. Nueva entrega de 'Cuarentones cinéfilos' y algunas propuestas para renovar la Lotería... Ver ahora