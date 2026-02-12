Horario y dónde ver la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
- La ganadora se conocerá este viernes, pero el Carnaval se prolonga hasta el 1 de marzo
- Dani Calero, Catha González y Nayra Santana serán quienes anuncien el nombre de la ganadora
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 lleva en marcha desde el 23 de enero. Este viernes 13 de febrero se celebra uno de los eventos más conocidos de esta festividad palmense: la elección de la Reina Adulta de las fiestas. Solo una de las 13 aspirantes podrá hacerse con el cetro.
El gran día contará con unos presentadores de lujo: Dani Calero, Catha González y Nayra Santana. Los tres serán los encargados de dar a conocer el nombre de la afortunada que se alzará como reina. La agraciada tomará el relevo de Coral Gutiérrez, la ganadora de la edición 2025. Las fiestas de esta edición cuentan con la temática de "Las Vegas".
Gala de la Reina 2026: hora y dónde ver
La cita para elegir a la Reina adulta tendrá lugar el 13 de febrero en el parque Santa Catalina. Podrá seguirse a partir de las 21:45 en La 2 y en RTVE Play.
Los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cumple este 2026 50 años, tras el parón durante el franquismo. La celebración cuenta desde 2023 con el sello de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Unos años antes, en 1998, se celebró la primera Gala Drag Queen y desde entonces se ha consolidado como uno de los principales atractivos de estos festejos.