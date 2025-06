Chanel quiere recuperar su chaqueta torera de Eurovisión... Pero no depende de ella: "La quiero"

La cantante Chanel visita por primera vez el plató de Al cielo con ella, el programa presentado por Henar Álvarez. La representante de España en Eurovisión 2022 charla con la cómica sobre su nuevo proyecto, Antillas: un regreso muy esperado en el que Chanel se muestra más auténtica, madura y conectada con su esencia artística. “Ahora mismo estoy en un momento superlindo en mi carrera, con música que por fin quiero hacer, haciendo lo que me apetece, con un equipo increíble”, confiesa.

La ganadora de la primera edición del Benidorm Fest sorprendió al mundo en 2022 con “SloMo”. Su actuación ya forma parte de la historia del festival: con 459 puntos, Chanel logró un histórico tercer puesto, el mejor resultado para España desde 1995. Tal fue el impacto de su paso por Eurovisión que, en la edición de 2024 celebrada en Malmö, la artista hispanocubana protagonizó la actuación de apertura de la 68ª edición, con una nueva coreografía y un “SloMo” todavía más explosivo.

Chanel dio los 12 puntos con la icónica chaqueta torera Como dice el refrán, no hay dos sin tres. Este año, Chanel ha vuelto a Eurovisión. La artista fue la encargada de anunciar los votos del jurado profesional español durante la gran final del Festival de Eurovisión 2025, celebrada en Basilea. Vestida con la icónica chaqueta torera de Palomo Spain que lució en 2022, Chanel Terrero apareció en pantalla con una mezcla de emoción y humor: "He vuelto, the booty-hypnotic Chanel from Spain. Eurovisión, siempre serás mi ritmo favorito, y recordaré esto el resto de mi vida", dijo ante los casi 200 millones de espectadores que seguían la votación desde sus casas. La cantante de "SloMo" ha confesado a Henar Álvarez los nervios que sintió al anunciar los 12 puntos de España en directo. “Me temblaban las piernas”, ha admitido. Terrero ha revelado que ensayó el momento una y otra vez —“unas 60 veces”, ha dicho—, pero ni toda esa preparación le evitó la emoción del directo: “Cuando acabé, me puse a llorar". Cuando se anunció que Chanel sería la portavoz del jurado español, prometió hacer un guiño a su paso por Eurovisión 2022. Y cumplió. La artista reapareció enfundada en la mítica chaqueta torera con la que deslumbró al mundo en Turín. Diseñada por Palomo Spain, la pieza formaba parte de un vestuario confeccionado especialmente para su actuación en el festival: un mono de licra acompañado de una chaqueta bordada con más de 50.000 cristales de Swarovski. El conjunto, que pesaba más de cinco kilos, se convirtió en el más caro que RTVE ha financiado para el festival. Pero Chanel no lo tiene en su poder. “No me dan la chaqueta. Yo la quiero”, ha confesado entre risas. Henar, incrédula, ha apoyado su petición en directo: “¿Con quién hay que hablar para que te la den? Gente de RTVE, ¿cómo no le vais a dar la chaqueta?”. Primicia | Chanel se viste de torera en Eurovisión: Mira el traje que le ha hecho Palomo Spain RAFAEL MUÑOZ Pero todo tiene una explicación. El vestuario de Chanel forma parte del presupuesto oficial que RTVE destina al Festival de Eurovisión, un gasto que está fiscalizado como cualquier otro recurso público. En otras palabras: la chaqueta no puede regalarse, porque pertenece a RTVE. Nadie dentro de la corporación tiene la potestad de entregarla, por muy icónica que sea. Aunque la chaqueta pertenece a RTVE, Chanel siempre podrá volver a lucirla cuando quiera recordar su paso por Eurovisión.

Henar iba a salir en el videoclip de "Clavaíto"... pero se quedó sin aparecer. ¿Qué pasó? Chanel ha compartido en el programa una anécdota divertida con Henar Álvarez que ha arrancado risas en el plató. La artista había invitado a la presentadora a participar en el videoclip de "Clavaíto", su éxito junto a Abraham Mateo. “Me dijiste que me ibas a llamar para tu próximo videoclip y no lo hiciste”, le ha reclamado Henar. Chanel, entre carcajadas, le ha respondido al momento: “Te envié un audio y todavía estoy esperando tu respuesta”. Al parecer, Henar no llegó a escuchar el mensaje a tiempo y la oportunidad se perdió. Aun así, ambas han zanjado el malentendido con buen humor: para el próximo videoclip, Henar ya tiene un hueco asegurado... y esta vez, promete contestar.

Chanel: “Estoy en mi era de hacer lo que me da la gana… como Bad Bunny” Entre pullitas, confesiones y mucha verdad, Chanel ha dejado claro en su entrevista para Al cielo con ella que su carrera ha entrado en una nueva etapa: más personal, más libre y más conectada con lo que realmente quiere hacer. El gran titular es el cambio de rumbo que ha tomado tras el lanzamiento de su primer álbum, ¡Agua!: “Estoy en la era de ‘yo hago lo que me da la gana’, como Bad Bunny”, ha afirmado. Ahora, por fin, compone sus propios temas y prepara directos “brutales”, con una puesta en escena muy cuidada y música con la que se siente verdaderamente conectada. Tras un disco con el que no se sintió del todo identificada, Chanel abre una nueva era con Antillas, un tema que conecta con sus raíces cubanas y marca el inicio de este renacer artístico. “Entré al estudio, lloré, me investigué... y estoy diciendo lo que me da la gana”, ha contado. También ha revelado lo feliz que se siente con su nuevo equipo: “Estoy rodeada de mujeres y maricones, así que estoy feliz”. Y lo deja claro: Antillas ha llegado para abrir una puerta. Una nueva Chanel, más suya que nunca. Un tema que, por cierto, presentó en riguroso directo en el programa de La Revuelta con David Broncano. ¡Así fue su actuación! 02.38 min La Revuelta | Chanel interpreta por primera vez "Antillas"