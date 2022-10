Chanel cantará "TOKE", la canción de RTVE y la Selección Española para el Mundial de Qatar 2022

Chanel Terrero, la representante española en el Festival de Eurovisión 2022, cantará el tema oficial de RTVE y la Selección Española para el Mundial de Qatar 2022. La cantante de "SloMo" interpretará "TOKE", la canción para apoyar a La Roja durante la Copa del Mundo de Fútbol que se celebrará en el país de Oriente Próximo a finales de noviembre y que podrá verse en RTVE. Chanel se une así a la lista de artistas que han puesto música al torneo de fútbol más importante del mundo.

La artista hispano-cubana ha anunciado el título de su próximo sencillo durante una de las pausas del programa 'Dúos Increíbles' de La 1 de Televisión Española. Chanel Terrero, acompañada por el periodista y presentador de 'Hablando Claro', Marc Calderó, se ha mostrado muy emocionada y agradecida por poner la voz al tema que sonará con fuerza este otoño. "Me siento muy identificada con ese espíritu de equipo, en el mío también estamos todos muy unidos, así que es muy bonito poner voz a la canción de la Selección", ha afirmado la tercera clasificada en Eurovisión 2022.

El nuevo tema de Chanel sonará con fuerza en toda España durante los próximes meses con el objetivo de animar a la Selección Española de Fútbol en su camino hacia la segunda estrella. "Es una canción para que todo el mundo cante, baile... Es una canción de masas que es perfecta para esto. Además es muy divertida", ha añadido la artista.

La cantante no ha querido dar muchos detalles sobre su nuevo tema pero sí que ha confesado a Marc Calderó que "TOKE" tendrá coreografía. "Cuento con mi equipo de Turín para el baile y tengo muchas ganas de que lo veáis", ha confesado Terrero durante la entrevista. Este viernes, 14 de octubre, habrá rueda de prensa en Torrespaña, a partir de las 12.00h, con Chanel para conocer más detalles sobre "TOKE", el tema de RTVE y la Selección Española de Fútbol para el Mundial de Qatar 2022.

2023, un año lleno de trabajo para Chanel

Si 2022 está siendo un gran año para Chanel, 2023 no se quedará corto. La artista catalana acaba de firmar con la discográfica Sony Music Entertainment para desarrollar su nuevo proyecto musical, un disco que verá la luz a principios de año. "Hemos empezado un viaje increíble que es solo el comienzo de lo que vendrá", avisa la artista, que no ha parado desde que triunfó en Europa.

La tercera clasificada en Eurovisión 2022 ha recibido recientemente una doble nominación a Los 40 Music Awards. Chanel Terrero podría levantar el premio en la categoría de Mejor artista o grupo revelación y a Mejor artista o grupo Del 40 al 1. El próximo 4 de noviembre conoceremos si la ganadora del Benidorm Fest se subirá al escenario del Wizink Center de Madrid para recoger alguna estatuilla.

El pasado mes de septiembre Chanel nos enamoró con su canción en Pinocho. La representante española en Turín fue elegida por la compañía para cantar "La estrella azul", la canción más icónica de Disney. El tema interpretado por Chanel puede escucharse en los créditos finales en el live action de este clásico Disney.

En poco menos de cuatro meses tendrá lugar la segunda edición del Benidorm Fest, la preselección española con la que Chanel se dio a conocer al mundo y le sirvió como trampolín para triunfar en España. La cantante logró con su 'hipnótico' "SloMo" romper con todos los esquemas. La representante española acabó tercera y consiguió 459 puntos, la cifra más alta de la historia para España en el certamen europeo. Son muy pocos los artistas que han conseguido a lo largo de su carrera lo que Chanel ha conseguido con "SloMo", llegar al estrellato y triunfar con una sola canción. Pero Chanel ya está demostrando que no es una one hit wonder.