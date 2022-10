¿Qué es una Copa del Mundo sin un himno? Todos recordamos el "¡Go, go, gol! Allez, allez, allez" de Ricky Martin o el "Tsamina mina, zangaléwa, porque esto es África", de Shakira. Aquellas canciones marcaron los Mundiales de 1998 y 2010 respectivamente. Solo muy pocos artistas pueden presumir de haber interpretado la canción oficial de la competición de fútbol más importante. Plácido Domingo en España 1982, Il Divo en Alemania 2006, Pitbull y Jennifer Lopez en Brasil 2014 o Nicky Jam en Rusia 2018 son solo algunos que han disfrutado de este privilegio. Y aunque el "TOKE" de Chanel no es el tema oficial del Mundial de Qatar, sí que lo es de RTVE y de la Selección Española.

La representante de España en Eurovisión 2022 no es la única artista española que ha querido cantar para apoyar y animar a La Roja. En el Mundial de 2014, Juan Magán y Darío Benítez presentaron 'Bandera al Viento' para apoyar a España y que revalidase la estrella ganada cuatro años antes en Sudáfrica. En la Eurocopa de 2012, la tercera lograda por la selección, David Bisbal y el dúo colombiando formado por Cali & el Dandee cantaron "No hay dos sin tres" para animar a La Roja. ¿Te acuerdas de todas estas canciones? ¡Las repasamos!

En el videoclip de la canción, publicado en junio de 2010, aparecía algunos integrantes de las selecciones participantes , como Leo Messi de Argentina o Dani Alves de Brasil. En representación de la selección española fue el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué , exmarido de la artista y padre de sus dos hijos, el que apareció con una camiseta en la que podía leerse "This time for Africa" (Es el momento de África).

Shakira - "Waka Waka (This time for Africa)"

En 1998, para el mundial de Francia, el cantante puertorriqueño fue elegido para interpretar la canción oficial de la Copa del Mundo. "La Copa de la Vida" , en inglés, "The Cup of Life", fue el himno del Mundial que catapultó a Francia como la campeona . La selección local se coronó campeona por primera vez al derrotar a Brasil por 3 a 0 en el nuevo Estadio de Saint-Denis. Fue precisamente esa noche cuando Ricky Martín la interpretó en directo por primera vez .

Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte - "We Are One"

El rapero cubano Pitbull fue el elegido para cantar la canción oficial del Mundial de Brasil de 2014. El tema "We Are One (Ole Ola)" contó con la colaboración de la artista Jennifer Lopez y la cantante brasileña Claudia Leitte. La canción logró un gran éxito mundial, alcanzando el top 10 en varios países como Italia, Bégica, Alemania, Francia, Grecia y España, donde llegó hasta el cuarto puesto. El tema fue presentado junto a un videoclip que recreaba el Carnaval de Rio de Janeiro.

La canción se presentó por primera vez en los los Billboard Music Awards el 18 de mayo de 2014, un mes antes de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial. Pitbull, Lopez y Leitte volvieron a interpretar juntos el "We Are One" el 12 de junio en el Arena Corinthians de São Paulo, minutos antes del partido inaugural entre Brasil y Croacia.

Pero la canción de Pitbull, JLo y Laitte no fue la única que sonó con fuerza en Brasil. En la ceremonia de la vigésima edición de la Copa Mundial de Fútbol, la cantante Shakira cantó otro de los temas más recordados del Mundial de 2014. Junto al cantante brasileño, Carlinhos Brown, interpretaron "La La La". En el videoclip del tema, la de Barranquilla sale junto a su primogénito Sasha y diferentes jugadores de fútbol como Kun Agüero, Gerard Piqué y Cesc Fabregas. Con esta canción, la colombiana daba la "bienvenida a su continente".