Pocos cantantes consiguen a lo largo de su carrera lo que ella logró en unas semanas. Fue poner un pie en la industria musical y arrasar, lo que se dice llegar y besar el santo. Chanel reunía todos los requisitos: una buena voz, una canción pegadiza y un baile que podías practicar una y otra vez hasta clavarlo. Hay quien solo necesitó cumplir uno de ellos para triunfar, porque la intérprete de "SloMo" no fue la única que logró enamorar al público con una sola canción, hasta llevarla a lo más alto de las listas musicales. Otros artistas ya lo hicieron antes. ¿Te acuerdas de las Spice Girls? O Los del Río. ¡La lista es larga! Prepárate para viajar al pasado.

Spice Girls - "Wannabe" Te sabes la letra, y si el inglés no es lo tuyo, al menos la tarareas cada vez que la escuchas. Las Spice Girls desataron la locura a nivel mundial con su primer sencillo, "Wannabe". No necesitaron mucho más. La historia del grupo fue corta, apenas dos años juntas hasta la marcha de Geri Halliwell, una de las integrantes, pero aquel éxito les sirvió para hacer historia en la música. La canción ocupó el primer puesto de las listas musicales en 41 países distintos. En total, vendieron más de 100 millones de discos, y a día de hoy, las Spice Girls siguen siendo consideradas como el grupo femenino más emblemático de todos los tiempos.

Los del Rio - "Macarena" O la amas o la odias, no importa, no hay una boda en la que no la bailes. Entre los años 1995 y 1996, la "Macarena" de Los de Río fue uno de los temas más escuchados a nivel internacional. Un éxito, a pesar de lo que diga la revista Rolling Stone, que incluyó la canción en la lista de las peores canciones de la década de los noventa. "Macarena" puede ser una de las canciones más versionadas de todos los tiempos, desde el rapero Tyga hasta Gente de Zona.

Nek - "Laura no está" Puede que solo conozcas una canción de Nek, y es esta. "Laura no está" es la versión en español del gran éxito del cantante italiano. "Me cambió la vida… gracias a esta canción, España me adoptó", reconocía en una entrevista. La canción fue presentada por Nek en el Festival de la Canción de San Remo en 1997.

James Blunt - "You're beautiful" Es pensar en James Blunt y acordarnos de su famosa canción: "You're Beautiful". El cantante británico la lanzó en 2005, dentro del disco Back to Bedlam. James Blunt nunca ha dejado de cantar, pero sin duda este fue el gran éxito de su carrera, al menos, hasta el momento. El año pasado publicaba un álbum recopilatorio con sus mejores temas.

Nick Kamen - "I Promised Myself" Puede que no te suene el nombre del cantante, pero dale al play y sabrás el porqué esta canción está incluida en esta lista. Nick Kamen publicó en 1990 el tema "I Promised Myself". Tras su éxito, Kamen desapareció del panorama nacional. El cantante falleció el año pasado a causa de un cáncer.

Diego Torres - "Color esperanza" Es nombrar a Diego Torres, ahora participante del programa Dúos increíbles, e irremediablemente pensar en la canción. "Color esperanza" fue el gran éxito de su carrera. Un tema optimista al que siempre recurrimos cuando nos hace falta. En los peores momentos, como por ejemplo, en la pandemia del coronavirus, cuando todos permanecíamos encerrados en nuestras casas, grandes artistas se unieron a Diego Torres para poner voz a esta canción y mandar un mensaje de esperanza al mundo, entre ellos Camilo o Dani Martín. Sin duda, es el tema más conocido del cantante. Tal fue su éxito que hasta el propio Diego Torres tuvo el privilegio de cantársela al Papa Juan Pablo II en directo.

Coyote Dax - "No rompas más" Después de la "Macarena", probablemente sea este el baile que mejor te sepas. Manos al cinturón y mucho estilo, así nos enseñó Coyote Dax la coreografía de la fue sin duda la canción del verano 2001: "No rompas más".

Sergio Dalma - "Bailar pegados" Igual que Chanel, Sergio Dalma representó a España en Eurovisión en 1991. Lo hizo con su gran éxito, la canción "Bailar pegados". El cantante quedó en cuarta posicón, siendo uno de los mejores resultados de nuestro país en el festival. El tema forma parte del su disco Sintiéndonos la piel.

Las Ketchup - "Aserejé" Ya tenemos "SloMo", "Macarena" y "No rompas más", no nos podíamos dejar fuera de esta lista al "Aserejé". Bautizada como la canción del verano 2002, Las Ketchup no se conformaron y su éxito fue famoso a nivel mundial. Vendió más de ocho millones de copias y fue número uno en más de veinte países. A día de hoy sigue sonando, imposible olvidar aquella coreografía, apta para todos los públicos, incluso los más torpes.

The Buggles - "Video killed the radio star" "Video Killed the Radio Star" es una canción original de 1978 de Bruce Woolley, pero tú conoces la versión del grupo británico The Buggles, porque fueron ellos los encargados de darle la fama mundial. El videoclip fue el primero en ser emitido por MTV, el 1 de agosto de 1981. Ocupó el primer lugar en las listas musicales de diez países, entre ellos Reino Unido, España o Australia.