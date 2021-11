¿Qué ha sido de Los del Río después de "La Macarena"?

Los del Río han trabajado para conseguir el éxito en sus vidas y está claro que han logrado su objetivo, porque llevan más de 60 años dedicándose a la música y tienen entre sus éxitos algunas de las canciones más famosas de nuestro país como "Sevilla tiene un color especial", "Se te nota en la mirada" o la famosísima "Macarena". Después de seis décadas subidos a los escenarios descubrimos qué ha sido de este dúo musical que se resiste a jubillarse.

Desde los catorce años y sin fecha de retirada

Antonio Romero y Rafael Ruiz se conocieron en Dos Hermanas con catorce años. A pesar de que iban juntos al colegio, no tenían relación. Su amistad comenzó en los billares del pueblo donde coincidieron con sus grupos de amigos y entre risas y juegos "un día nos arrancamos con un fandango". Causaron sensación entre sus amigos que no dejaron de aplaudirles y animarlos a seguir cantando. "Yo me sentía como Frank Sinatra", dice Rafael en el documental de Lazos de sangre al recordar este momento.

Poco después tuvieron su primera oportunidad en el programa de Radio Sevilla Ronda del domingo. Era su carta de presentación frente al público y conquistaron a la audiencia. Después de eso se lanzaron a trabajar en salas de fiesta como "El Guajiro", en Sevilla, donde también actuaban otros artistas como Manolo Escobar o Juanito Valderrama.

Solo cuatro años más tarde consiguieron publicar su primer disco, un éxito que les llevó a Madrid, concretamente a la sala "Caripén" de Lola Flores, a quien admiran profundamente y a quien siempre estarán agradecidos por haberles hecho un hueco en su sala. "No hay una artista como ella", dice Rafael al hablar de La Faraona, una cantante y bailaora inigualable.