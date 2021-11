Es escuchar su melodía y empezar a cantar y dar palmas. "Sevilla tiene un color especial" es canción e himno, y no solo para los sevillanos que, orgullosos de su tierra, han cedido sus derechos a todo un país. Las voces que suenan en el estribillo comparten un mismo origen, la capital hispanense, siempre agradecida con este regalo en forma de tema: Victorio & Lucchino, Chiquetete, José Manuel Soto o María José Santiago, entre otros. Pero ¿quién fue el autor de la letra que acabó convirtiéndose es hit? Y no, no fueron Los de Río. Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz solo se encargaron de llevarla a lo más alto del panoramal musical, de traspasar las fronteras y enseñarle al mundo entero la belleza de una ciudad. Gracias a ellos hoy podemos bailarla y cantar sus versos, ¿quién los escribió entonces?

Detrás de la letra están dos artistas, César Cadaval, de Los Morancos, y Miguel Ángel Magüesin. "Es una canción que ha gustado mucho, define muy bien Sevilla, que tiene un color especial, el cielo, la Giralda...", asegura el humorista en Lazos de sangre. No fueron Los del Río quienes la cantaron por primera vez. Romero Sanjuán grabó "Sevilla tiene un color especial" en 1988, pero la canción no alcanzó la fama hasta que el dúo andaluz le puso ritmo. "Es uno de los puntos de inflexión en la carrera de Los del Río. Sevilla no conectó a nivel masivo hasta que no la cantaron ellos", asegura el periodista musical Joaquín Hurtado. Y razón no le falta. Después de "La Macarena", su hit por excelencia, es su canción más conocida, su primer gran éxito.

Los del Río en plena actuación TVE

Himno de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 "Todo el mundo se volvó, porque sabía que era una canción que podía sonar, porque era un piropo a Sevilla muy bonito", asegura Antonio Romero Monge. En el año 1991 grabaron el tema, aunque no se esperaban el éxito que aún estaba por llegar. "Tuvimos mucha suerte porque se convirtió en el himno de la 'Expo 92'", recuerdan. Además, "Sevilla tiene un color especial" fue la guinda del pastel de la película más taquillera de la historia del cine español, Ocho apellidos vascos, donde Los del Río aparecen cantando para dar por cerrada la trama, protagonizada por el cómico y presentador de La Noche D, Dani Rovira. Imagen antigua de Los del Río TVE