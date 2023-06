Lola Herrera de joven sufrió los malos tratos de su abuelo

Conocemos a Lola Herrera como esa mujer mayor, de aspecto elegante y visiblemente fuerte, pero no siempre fue así. La actriz ha desvelado en el documental de Lazos de sangre que se ha tenido que construir a sí misma, empezando por superar los traumar de su infancia cuando su abuelo la maltrataba, al igual que a su abuela.

Herrera no ha dejado ningún tema sin tratar durante su entrevista en Lazos de sangre y, ya que no se ha escondido al hablar de su relación con Daniel Dicenta, tampoco lo ha hecho cuando le preguntamos por su infancia, una de las etapas más complicadas de su vida. Para ella no es un secreto: "Era un maltratador", así habla de su abuelo y remata diciendo "pero un maltratador de la época", haciendo referencia a aquellos hombres que se creían con derecho a mandar sobre sus esposas, a golpearlas, a humillarlas y en resumen, a hacer con sus mujeres lo que ellos considerasen. Nadie les echaba en cara lo que sucedía, nadie les pedía explicaciones. En aquella época a las mujeres solo les quedaba callar y aguantar como hizo la abuela de Lola. "Mi abuela pasó durante toda su vida un calvario", cuenta Lola a sabiendas de que no podía evitarlo.

Una difícil situación, porque, como nos cuenta Natalia Dicenta, hija de la actriz, su marido era capaz de "darle una paliza" y no sentir remordimientos en ningún caso, ni siquiera al provocarle varios abortos: "La abuela llegó a tener muchos abortos porque ese hombre la pateaba en el suelo y se los provocaba". Una condena que le tocó vivir día tras día, año tras año y de la que no se liberó hasta su muerte. "Era un cabronazo", así lo define Daniel, el hijo de Lola Herrera, que se emociona al hablar de la situación que tuvo que vivir su familia.