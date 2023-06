No hay nada más honesto que el dolor. Una punzada aguda irreprimible que incluso cuando se intenta fingir, como a veces hacen los actores en el cine y el teatro, se clava igual de profundo. Lola Herrera sabe mucho de ambas cosas. Del dolor y de la interpretación. También de la honestidad brutal. La que durante más de cuarenta años ha llevado a la actriz a mimetizar su sufrimiento, sus sueños e ilusiones con el personaje más importante de su carrera, la Carmen Sotillo de Cinco horas con Mario.

Todo lo que llora, todas las cosas que aquella mujer de la España de 1966 se interpela a sí misma en ese monólogo desgarrador ante el cuerpo sin vida de su marido, son las cosas que la propia Lola Herrera terminó por interpelarse a ella misma, cada noche, después de la función. “A través de la historia de Carmen yo estaba encontrando cosas mías. Preguntas que no tenían respuesta en mi vida. Fue algo que me sobrepasó, caí en una depresión sin ser consciente y me fui arrinconando en mí misma”, confesaba la actriz en documental Lola Herrera, vivir en el aire.

Mucho antes de que se nos encogiese el corazón con películas como Historias de un matrimonio (2019) o la serie Secretos de un matrimonio (2021), Lola Herrera había dejado que grabasen como se rompía el suyo de verdad. Sacando a la luz todo cuanto la estaba matando por dentro: la culpa, las infidelidades de Dicenta, el no haber tenido un orgasmo en toda su vida o no haber sentido nunca lo que es el amor. Ella se parte en dos y cuatro cámaras que no ve registran cada grieta. Un reality show pionero ideado por Molina y Samano para recrear un espacio íntimo para los dos.

¿Por qué me elegiste a mí?, ¿Cuándo dejaste de quererme?

Son dos preguntas que Lola lanza a Dicenta y con las que se abren dos de los momentos más desgarradores de Función de noche. Sin tregua, con preguntas y respuestas que no dejan protagonismo al silencio, ambos confrontan sus puntos de vista sobre acontecimientos que marcaron su relación de pareja que ponen sobre la mesa temas incómodamente actuales, cuatro décadas después. Cuestiones que para las mujeres de aquellos 80 y para muchas de las de estos 2000 siguen siendo una batalla por ganar, como el de los autocuidados y la desatención a una misma.

"No he vivido para mí. Lo he descubierto ahora, que he vivido para todo el mundo, menos para mí. Desde que tenía que ir a empeñar el reloj y la sortija de mi madre porque no llegaba el sueldo hasta ahora. Ha sido toda una vida en la que he ido creciendo y he ido preocupándome por todo el mundo, menos por mí. Ahora pienso que…no sé si me apetencia de verdad ser honrada y decente, lo cierto es que yo lo era para complacer a los demás."

Cartel 'Función de noche' (1981)

Esclarecedora y nítida es también una de las voces en off que se escuchan en la cinta, en el que Lola dice así: "Cuando estoy con un nombre nunca soy como soy. Me callo cosas. No me atrevo a decirlo todo. Siempre pienso que me comparan. Y, sin embargo, la mayoría de las veces, los hombres me dan risa. Se creen tan superiores, tan por encima que me dan risa. Hasta a veces creo que les desprecio un poco. Pero no se lo digo. Me imponen y al mismo tiempo sé que son más débiles que yo".

Durante el rodaje de Función de Noche, la propia Josefina Molina solía decir que allí se encontraban dos ataúdes: el de Mario y el de una forma de ser mujer que tenía los días contados. Lo cierto es que Función de noche se ha convertido con los años en un grito feminista poderosísimo en el que vemos a “una mujer vomitando todo”, como dice la propia Herrera, expulsando un dolor de raíz que caló demasiado hondo en tantas mujeres.

Una propuesta valiente e irreverente de la que sería muy simple quedarse solo con la narración de las intimidades de la pareja formada por Lola Herrera y Daniel Dicenta. Función de noche es mucho más, una historia que trasciende eso para convertirse en el reflejo de gran parte de las mujeres y los hombres españoles de aquella generación.

05.53 min Transcripción completa Subtitulado por TVE. Buenas noches. El adjetivo que voy a emplear para hablar de la película que vamos a ver a continuación puede sonar a tópico pero "inclasificable", sin duda, es la palabra que mejor define el experimento que Josefina Molina estrenó a principios de los 80. "Función de noche" nos va a ayudar a conocer mucho mejor a una de nuestras grandes actrices: Lola Herrera. -Los hombres, por regla general, una vez que os echan las bendiciones, a descansar. -La vida, Lola, nos ha estafado. A nuestra generación nos ha hecho mierda. -Soy una mujer que no he sentido un orgasmo en mi vida. -Un matrimonio celebrado con tales vicios en su raíz misma, a buen seguro que corría el riesgo cierto de ser un total fracaso... -Quiero tener paz. Mi vida ha sido una guerra. Tengo 46 años... -Pero no tenemos la culpa ni tú ni yo, Lola... -Ya no voy a descubrir el amor. -¿Qué dices? Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tal, Javier, cómo estás? Muy bien. Antes de hablar de la película, sí que me gustaría situar a la gente en la importancia que la obra de Delibes, "Cinco horas con Mario", tuvo en la trayectoria de Lola Herrera. Una novela de Delibes del año 1966, que ya tiene forma de monólogo reflexivo de una mujer ante el ataúd de su marido la noche del velatorio. Esa novela se convierte en obra de teatro en 1979, una obra de teatro que produce José Sámano y dirige Josefina Molina, productor y directora de la película que vamos a ver, y que protagoniza Lola Herrera cada noche, durante diez años consecutivos Una obra que abandona en 1980 por prescripción médica. -El personaje de Carmen es un personaje patético, tristísimo, que, desgraciadamente, todavía está en nuestra sociedad española. Josefina Molina, en lugar de hacer una adaptación al uso, una adaptación cinematográfica de "Cinco horas con Mario", nos lleva a algo absolutamente insólito, personal e íntimo. Muy distinto. Molina y Sámano tenían claro que querían hacer una película sobre la mujer y sobre la búsqueda de su identidad, pero no tenían muy claro cómo. Hablan con Lola Herrera y pronto se dan cuenta de dónde está la película. La película está en el poder de identificación de Lola Herrera con su personaje. -Hacer Carmen Sotillo, pues... Pues es hacer un poco, un poco de Lola Herrera. -Como dijo en su día Josefina Molina en ese teatro no hay un ataúd, hay dos ataúdes: el de Mario, y el de una forma de ser mujer que tenía que desaparecer para siempre. Aquí hay otro personaje clave en la historia, que es cuando entra en acción Daniel Dicenta, con quien compartió tantos años. Claro, es otra de las claves. Daniel Dicenta, su ex-marido, con quien estuvo casada casi seis años, padre de sus dos hijos, pero, es evidente, el hombre de su vida. En la película Lola Herrera llega a decir que cuando ella está en el teatro, cuando mira al ataúd, ve el rostro de Daniel Dicenta. -A veces te veo. El Mario que yo conozco en aquella caja, es la cara tuya. -Entre ellos hay una conversación, entre bambalinas, en el camerino, que no tiene guión y nos muestra una verdad completamente desnuda. No hay guión. -Todo es improvisado mientras está sucediendo y todo quiere reflejar estrictamente la verdad. -Lo que quería hacer Josefina Molina era que ellos tuvieran la sensación de estar solos. Para ello, construyen un decorado con cuatro paredes, no con tres, como suele ser habitual para las cámaras. En cada una de esas cuatro paredes sitúan cuatro espejos para los dos personajes que están dentro, en realidad, cristales transparentes para la gente que está fuera, con cuatro tiros de cámara, y una conversación que dura una hora y cuarenta minutos rodado de un tirón. En montaje le cortan algunas repeticiones, algunos tiempos muertos Lo aderezan con algunas escenas de la vida cotidiana de Lola, con ensayos y representaciones de "Cinco horas con Mario", con algunas escenas también de la vida cotidiana de sus dos hijos y, con todo eso, montan la película. Es una catarsis emocional en directo de una persona o de dos personas. A mí me gusta mucho una frase de Josefina Molina alrededor de "Cinco horas con Mario", que le va muy bien a "Función de noche". Ella dijo que era "el grito de una mujer a la que no habían escuchado nunca". -El grito es, digamos, lo que yo vomité, era una mujer vomitando. Pero yo creo que siempre... Siempre habrá cosas que uno se guarde y tiene la necesidad de echarlas. Qué valentía la de Lola Herrera. Muchas gracias, Javier. A ti. Sería muy simple quedarnos solo con la narración de las intimidades de la pareja formada por Lola Herrera y Daniel Dicenta. "Función de noche" es mucho más: una historia que trasciende eso para convertirse en el reflejo de gran parte de las mujeres y los hombres españoles de una generación. Historia de nuestro cine - Función de noche (presentación) - Ver ahora

No te piedas el Lazos de Sangre que dedica su programa a la actriz Lola Herrera. El documental contará cómo la niña de Valladolid se convirtió en una mujer que, con mucho trabajo y sacrificio, y sin dejar de lado su carrera artística, consiguió sacar adelante a sus hijos ella sola cuando su marido Daniel Dicenta se marchó.