En los últimos años hemos asistido a una explosión de óperas primas dirigidas por mujeres. Nombres destacados como Alauda Ruiz de Azúa, última ganadora del Goya a la Mejor dirección novel con Cinco lobitos (2022), Carla Simón, Pilar Palomero, Belén Funes, Paula Ortiz, Claudia Pinto se suman a las ya consagradas Gracia Querejeta, Isabel Coixet o Icíar Bollaín. Nombres que empiezan a equilibrar la balanza del séptimo arte en España y deslumbran con su talento en las salas de cine.

A todas ellas rinde homenaje RTVE Play en su coleeción de cineastas españolas.

A continuación tienes la mejor selección de títulos para ver en RTVE Play.

María es una mujer de treinta y tantos que no se maneja emocionalmente demasiado bien. Sueña ser reconocida como novelista de prestigio, pero se estanca reescribiendo su primer libro. Ha sido es la columna vertebral de su familia desde que su madre falleció, pero se queda desubicada cuando su padre rehace su vida. Desea una pareja estable y por eso fantasea que su lío esporádica va en serio. Pero no. ¡ Puedes verla aquí !

Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo , aunque sabe que para conseguirlo tiene que pelearlo duramente con sus padres. Es verano y se pasa el día jugando en la calle con sus amigas y tonteando con su novio , unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismorreo constante de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto para que sus padres no se enteren. Una relación que cambia su vida para siempre. ¡ Puedes verla aquí !

Reparto: Leticia Dolera, Manuel Burque

Requisitos para ser una persona normal (2015), de Leticia Dolera

María creía que a los 30 años habría triunfado. Volver a casa de su madre no entraba en sus planes. Ahora que lo piensa, no cumple ninguno de los requisitos necesarios para ser una persona normal; a saber: tener trabajo, casa, pareja, aficiones, vida social, vida familiar y ser feliz. Dirigida por Leticia Dolera quién, además, es una de las protagonistas de este film que obtuvo 7 nominaciones y 3 premios en el festival de Málaga incluyendo mejor guión novel, mejor fotografía y mejor montaje.