El año pasado se capturó una de esas imágenes que marcan un cambio de rumbo. La cineasta Carla Simón se alzaba con el Oso de Oro en la Berlinale con Alcarrás y hacia historia al convertirse en la primera directora española en lograr el premio más cotizado del certamen. “Fue brutal, una alegría enorme, ¡ya tocaba algo así!”, celebra aún hoy su amiga Clara Roquet, que solo cuatro días antes ganaba el Goya a la mejor dirección novel por Libertad.

La historia se repitió en los premios Gaudí, la propia Roquet, junto con la cineasta Neus Ballús, triunfaba en una gala que parecía adelantarse a las celebraciones del 8M. Era la primera vez en catorce ediciones que las dos películas ganadoras Seis días corrientes -cinco estatuillas, incluidas mejor película y dirección– y Libertad –cuatro estatuillas, incluidos guion y película en lengua no catalana–, estaban dirigidas por mujeres. Un éxito al que se sumaban Alba Sotorra, ganadora al Mejor documental (El retorno: La vida después del ISIS) y Laura Mañá por el mejor telefilm (Frederica Montseny, la dona que parla).

La producción, el primer obstáculo

De todas las brechas de género que existen en la industria del cine, la más abrumadora es la de la financiación. Según el último informe del CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales), la diferencia entre los presupuestos de cintas dirigidas por un hombre y una mujer es de un millón de euros de media. Una brecha que se abre mucho más si hablamos de óperas primas. “Te dicen que es mucho dinero para una primera película, cuando yo sé que, en este país, cintas de directores noveles que no tienen experiencia ni en cortometrajes han recibido mucho más”, asegura Carlota Pereda.

¿Por qué sucede esto? La directora de Cerdita y de cortometrajes como Las Rubias (2015) cree que un primer obstáculo parte de una misma. “Muchas queremos ser realistas y, sabiendo por experiencia que no te van a dar el dinero, planteamos películas más baratas”. Esto lleva, como también apunta Alauda Ruiz, a que muchas directoras dejen aparcados guiones que normalmente no se asociarían a las temáticas de mujeres directoras. “Estamos hablando de proyectos de ciencia ficción, películas de género como los thrillers... Yo misma he tenido que descartar esos guiones porque sabía que serían muy difíciles presupuestariamente”. Carlota añade una de sus experiencias: “Cuando yo plantee hacer un thriller o una película de terror me decían que por qué quería hacer eso, que eso ya lo estaban haciendo los hombres”.

Si analizamos las cifras del CIME, comprobamos que dentro del escaso 19% de mujeres que hay dirigiendo películas, la categoría dónde más cineastas hay es en el documental (24% respecto al 16% de la ficción). Laura Hojman, directora de películas documentales como Antonio Machado. Los días azules (2020) o su reciente A las mujeres de España. María Lejárraga (2022), tiene claro que esto se debe a que aquí los presupuestos son mucho más bajos. “También se observa que muchas son directoras noveles. Esto es porque el documental, -teniendo en cuenta las trabas de la ficción- se convierte en la forma más sencilla que tenemos para dirigir y acceder por primera vez a la industria del cine”.