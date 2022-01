Más que con un pan, los niños deberían nacer con un manual de instrucciones debajo del brazo. La cineasta Alauda Ruiz de Azúa da el salto del corto al largo en Cinco lobitos (2022), una película participada por RTVE que cuenta con la ganadora de un Goya, Susi Sánchez, y Laia Costa (Foodie Love) como protagonistas y que explora los interrogantes de la maternidad.

“Llegados a una edad, nos creemos adultos, a veces incluso tenemos hijos, y, sin embargo, hay momentos donde basta una mirada de nuestra madre para transportarnos al adolescente inseguro que fuimos o para que necesitemos su abrazo. Cinco Lobitosnos habla de esa sensación de ser hijos de ida y vuelta”, explica la directora que ya exploró temas relacionados con la maternidad en cortometrajes como No me da la vida (malamente) (2021), dirigido junto a Virginia Mosquera, una cinta que abría otro gran debate, el de la conciliación familiar.

¿Cómo cambia nuestra propia maternidad la forma en que vemos a nuestros padres? Estos son algunas de las cuestiones que se plantea la directora y sobre los que trata de profundizar en la película, combinando el retrato generacional de las madres actuales con el de esas otras madres , ahora abuelas, que se quedaron en casa, cuidaron de la familia y sin las cuales no se entiende la sociedad tal y como es actualmente.

Ruiz de Azúa ha dirigido varios cortometrajes, entre los que cabe destacar Dicen (They Say, 2011), que participó en más de 160 festivales y obtuvo 50 premios, siendo el corto español más premiado de su año. Sus cortometrajes han sido seleccionados en más de 400 festivales nacionales e internacionales y han obtenido más de 100 premios.

¿De qué va Cinco lobitos?

Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, ubicada en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

La banda sonora corre a cargo de Aránzazu Calleja, reciente ganadora del Premio Goya a la mejor BSO por Akelarre, y Jon D. Dominguez participa en el proyecto como director de fotografía. Cinco lobitos es una coproducción de Encanta Films, Sayaka Producciones y BuenaPinta Media, con producción ejecutiva de Marisa Fdez. Armenteros, Nahikari Ipiña, Manu Calvo y Sandra Hermida. Cuenta con la participación de RTVE, EITB y Orange y con la financiación del ICAA, del Gobierno Vasco, de la Comunidad de Madrid y Crea SGR.