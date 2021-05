Hay muchas razones para disfrutar de esta versión de los orígenes de Cruella en los cines, pero la principal es Emma Stone. La oscarizada actriz (La La Land) compone un personaje histriónico, extravagante, excesivo y alocado, pero que también sabe ser emotivo, vulnerable y humano. Un personaje que busca un sueño (ser diseñadora) y que está dispuesta a luchar por él, aunque tropiece una y otra vez con todos los obstáculos posibles.

Una Cruella muy diferente de la que interpretó la también maravillosa Glenn Close, en las anteriores versiones cinematográficas. Pero ambas son compatibles. Yo me quedo con la de Emma porque la vemos crecer y evolucionar (caer y levantarse). Aunque también es cierto que, por eso de ser la "buena de la película", quizá esté un poco desvirtuada respecto al personaje clásico (como también pasaba con la Maléfica de Angelina Jolie). Pero creo que ambas actrices han sabido transmitir toda la fuerza de estos personajes míticos y darles muchos matices que escapan del "soy mala porque me han dibujado así".

En sus momentos más alocados hay gente que compara a esta Cruella con la Harley Quinn de Margot Robbie. Pero yo creo que ambos personajes son muy diferentes: Harley estaría loca como un cencerro, mientras que Cruella parece que solo lo disimula (aunque es cierto que en alguna escena corre el peligro de traspasar la línea).

Una potentísima banda sonora

Otro de los puntos fuertes de la película es su potentísima música de los 70 y 80. Aparte del tema “Call Me Cruella”, compuesto para la película por Florence + the Machine, la banda sonora incluye temazos como “Stone Cold Crazy” de Queen, “Bloody Well Right” de Supertramp, “One Way or Another” de Blondie, “Whisper Whisper” de Bee Gees, “Should I Stay or Should I Go” de The Clash, “Five to One” de The Doors, "Feeling good", de Nina simone, "Livin' Thing", de Electric Ligth Orchestra, "Whole Lotta Love", de Ike & Tina Turner y muchísimos más clásicos que nos hacen bailar en la butaca.

Por último destacar los guiños a la película original de dibujos animados, como el coche de Cruella de Vil o la aparición de personajes y situaciones que os sonarán, incluyendo a dos pequeños dálmatas.

Una película espectacular y divertida, con una actriz y un personaje inolvidables. Recordad que se estrena este 28 de mayo en cines y Disney+. Pero merece muchísimo la pena verla en pantalla grande.