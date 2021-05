Cuándo nació la idea de tener invitados cada semana en Días de Cine, tuve claro desde el primer momento que no solo tendríamos que tener a actores y actrices, directores y directoras, sino también a representantes de otras profesiones que hacen posible las películas.

Esta semana somos afortunados de tener a Daniela Cajías (Bolivia, 1981), que tiene el honor de ser la primera mujer en haber conseguido el Goya a mejor dirección de fotografía con Las niñas (2020), de Pilar Palomero. Un dudoso honor, según sus propias palabras, porque eso significa que hasta ahora no había ninguna mujer que lo hubiese ganado, y eso significa, como bien dice Daniela Cajias, que hay un problema. Yo también lo creo. Daniela Cajias hubiera preferido ser la mujer número 19 en ganarlo. Aunque también es verdad que viene al pelo el refrán: "a caballo regalado..."

Goya a la mejor fotográfia por Las niñas

Boliviana de nacimiento, Daniela Cajias es consciente de haber sido una privilegiada, por haber nacido en una familia dónde se respiraba el arte, y con una sensibilidad muy especial por el audiovisual. Ella empezó a hacer fotografías gracias a su padre. Es muy bonita la parte en que recuerda aquella vez que su padre le llevo a un pueblo con varias cámaras con varios objetivos, para que escogiese una u otros en función de aquello que quisiera retratar. Aquella oferta abría un sinfín de opciones, porque, como bien dice Daniela Cajias en la charla, (yo prefiero desde luego llamarla charla a entrevista) el mundo que tenemos delante de nosotros se muestra distinto en función de la óptica que empleemos en la cámara. La realidad que mostremos no será igual con un gran angular que con un objetivo normal o con un teleobjetivo.

@@NOTICIAS[2081025,IMAGEN]

Me gustan las charlas técnicas tanto como las artísticas. Quizás porque yo también aprendí a hacer fotografías con una cámara de mi padre, y descubrí esas cosas que creo que son importantes para mirar la luz. Y me gusta preguntar a la gente qué tengo delante los trucos del oficio: ¿Como iluminas? ¿Más o menos luz? ¿Luz natural o luz artificial? ¿Analógico o digital? ¿Panorámico no formato 4:3? Solamente aquellas personas que han aprendido la magia que se oculta detrás de los haluros de plata, y cómo se transforman con el revelado es lo que vemos, entienden las posibilidades del digital más allá de su inmediatez.