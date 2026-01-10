Kiplimo revalida su dominio en el Mundial de cross con su tercer oro consecutivo, batiendo a Aregawi
- El español Thierry Ndikumwenayo terminó octavo siendo el primer europeo entre el dominio africano
- La keniana Agnes Jebet Ngetich impuso su superioridad en categoría femenina, con María Forero 14ª
El ugandés Jacob Kiplimo ha revalidado su título de campeón del mundo de cross country 10k tras imponerse en la prueba disputada este sábado en Tallahassee (EE.UU.). Como se preveía, la carrera fue una disputa con el etíope Berihu Aregawi, pero la pugna duró hasta que el triple oro mundial esprintó en el último km.
Kiplimo paró el cronómetro en 28:18 minutos, 18 segundos más rápido que Aregawi. Los atletas africanos impusieron su superioridad, con el bronce para el keniano Daniel Simiu Ebenyo (28:45). El español Thierry Ndikumwenayo, vigente campeón de Europa, entró octavo a 29:16 y cumplió los pronósticos como primer atleta del continente. Abdessamad Oukhelfen fue el siguiente español, 22º.
Y fírate en Gettys, es que es una tortura lo que la está haciendo.
Las quiere dejar desde el principio a todas,
Quiere ir sola y qué zancada tiene y cómo está corriendo a tope de salida.
Es una auténtica locura.
Bueno, ha pasado
a 6 los dos primeros kilómetros, ahora mismo lo lleva a cuadrado.
3-2 el kilómetro de media, es una pasada, evidentemente yo creo que ese
buenas condiciones, sabiendo además que no está Beatriz Chévet, que es la gran
favorita o hubiera sido la gran favorita para hacerse con ese
tercer título, pues esta mujer ahí la estamos viendo.
Esto hasta ahora no lo hayamos visto en ninguna de las carreras
Una superioridad brutal.
Total, que es pasar ahora mismo.
sonriendo
Agnes Jevetengetic campeona del mundo de Cross
ahí estamos viendo a la keniana, vaya, vaya carrera que nos ha regalado, vaya
espectáculo. Vamos a ver lo que le saca ahora a la
La keniana Agnes Jebet Ngetich impuso su superioridad sobre el resto de rivales en la prueba femenina sénior. Ngetich ganó la carrera con un tiempo de 31:28 minutos. Kenia, Etiopía y Uganda llevaron a Tallahassee mucho poderío y en dicha carrera femenina se repartieron el podio, con la plata para la ugandesa Joy Cheptoyek (32:10) y el bronce para la etíope Senayet Getawech 32:13.
La participación española ponía sus principales bazas en la clasificación por equipos. En esta prueba sénior femenina participó la campeona de Europa sub-23 María Forero, que con una remontada en los dos últimos kilómetros se colocó en la 14ª posición, terminando los 10k con un tiempo de 33:53 y siendo la primera europea, como Ndikumwenayo en categoría masculina.
En categoría sub-20 masculina no solamente hubo un pleno keniano en el podio, sino que los cuatro primeros fueron del país africano, lo que le dio una valiosa puntuación a la clasificación por equipos. Los tres primeros fueron Frankline Kibet (23:18), Emmanuel Kiprono (23:20) y Andrew Kiptoo Alamisi (23:28). El primer español terminó 28º y fue Alejandro Ibáñez, con un tiempo de 25:35 minutos.
En categoría sub-20 femenina la victoria fue para la etíope Marta Alemayo con un tiempo de 18:52 minutos, que estuvo acompañada en el podio por su compatriota Wosane Asefa. El bronce fue para la ugandesa Charity Cherop. La mejor española fue Debris Paniagua, 28ª con un tiempo de 21:17 minutos.
Antes se impuso el equipo de Australia en el relevo mixto con un tiempo de 22:23, con plata para Francia (22:26 y bronce para Etipía (22:34). El equipo africano se vio muy lastrado por la negativa de la administración de EE.UU. de conceder visados a varios de sus atletas.