Kiplimo revalida su dominio en el Mundial de cross con su tercer oro consecutivo, batiendo a Aregawi

Y fírate en Gettys, es que es una tortura lo que la está haciendo.

Las quiere dejar desde el principio a todas,

Quiere ir sola y qué zancada tiene y cómo está corriendo a tope de salida.

Es una auténtica locura.

Bueno, ha pasado

a 6 los dos primeros kilómetros, ahora mismo lo lleva a cuadrado.

3-2 el kilómetro de media, es una pasada, evidentemente yo creo que ese

buenas condiciones, sabiendo además que no está Beatriz Chévet, que es la gran

favorita o hubiera sido la gran favorita para hacerse con ese

tercer título, pues esta mujer ahí la estamos viendo.

Esto hasta ahora no lo hayamos visto en ninguna de las carreras

Una superioridad brutal.

Total, que es pasar ahora mismo.

sonriendo

Agnes Jevetengetic campeona del mundo de Cross

ahí estamos viendo a la keniana, vaya, vaya carrera que nos ha regalado, vaya

espectáculo. Vamos a ver lo que le saca ahora a la