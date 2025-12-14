Thierry Ndikumwenayo y María Forero ganan en Lagoa y lideran a España en su mejor Europeo de cross
- La selección ha logrado ocho medallas, incluido el doble título en categoría masculina absoluta
- Ndikumwenayo se ha impuesto al sprint al favorito Gressier; y en sub-23 Forero ha vencido a Mononen
España ha firmado la mejor actuación de su historia en un Europeo de cross con ocho medallas, incluido el título para Thierry Ndikumwenayo y el equipo masculino en categoría absoluta en el campeonato disputado este domingo en Lagoa (Portugal). Además, otra especialista como María Forero ha ganado en la prueba femenina sub-23.
El equipo español ha liderado el medallero con un total de tres oros, dos platas y tres bronces; dos más que su mejor resultado hasta la fecha en esta competición, en Albufeira 2010, también en tierras lusas.
Además, la jornada atlética en la costa del Algarve acabó por todo lo alto con la victoria de Thierry Ndikumwenayo por delante del favorito, el francés Jimmy Gressier. El español, de origen burundés, ha logrado así su mayor éxito a los 28 años.
El fondista, que representa a España desde 2023, tomó la cabeza al acabar la segunda de las cinco vueltas al circuito y se fue solo con Gressier, el sorprendente campeón del mundo de los 10.000 en Tokio 2025. Los dos fueron a relevos hasta el final, cuando el corredor afincado en Castellón se impuso al sprint.
Ese triunfo, unido al sexto puesto de Abdessamad Oukhelfen y el noveno de Aarón Las Heras, ha permitido además a España revalidar su título continental en la disciplina.
Battocletti confirma su dominio
En la prueba femenina también se ha repetido el primer puesto con el triunfo de Nadia Battocletti, que ha redondeado una temporada espectacular. La italiana, que atesora ya un palmarés tremendo en el cross continental, ha sido escoltada en el podio por la británica Megan Keith y la turca turca Yasemin Can, las últimas que resistieron el ritmo que imprimió la todavía joven atleta (25 años) desde el ecuador de la carrera.
““
La aparente facilidad con la que ganó la doble medallista en el Mundial de Tokio 2025 contrastó con la fatiga que mostraron casi todas sus rivales que se tiraron al suelo exhaustas nada más cruzar la línea de meta de un circuito muy revirado y exigente. La mejor española fue Idaira Prieto, en 14ª posición, y por equipos el equipo femenino fue séptimo.
Mientras, en la prueba mixta por relevos, España quedó séptima con un cuarteto formado por Marta Mitjans, Mariano García, Esther Guerrero y Mohamed Attaoui. Aquí, la posta más espectacular la protagonizó el ídolo local Isaac Nader, vigente campeón del mundo de los 1.500, que remontó desde la quinta a la segunda posición en la última vuelta para colocar a Portugal en el podio solo por detrás de Italia.
En categoría sub-23, María Forero, que ya fue campeona en categoría sub-20 en Turín 2022, ha vuelto a demostrar sus cualidades en el campo a través al lograr su tercera medalla internacional en pruebas individuales (el año pasado quedó segunda en Antalya, Turquía).
La onubense, que en verano logró también el título en los 5.000 del Europeo sub-23 de Bergen, se impuso en solitario al descolgar en la última vuelta en el parque urbano de Parchal a la finlandesa Ilona Mononen, la campeona de 3.000 obstáculos en ese mismo campeonato en Noruega.
Por equipos, España ha quedado en tercera posición gracias con la también destacada sexta plaza de Marta Serrano; mientras que en la prueba masculina la selección nacional ha quedado tercera.
“🔥 ¡¡Qué final de infarto en el #Eurocross!!— Teledeporte (@teledeporte) December 14, 2025
🇪🇸 ¡Nos ha hecho soñar con el oro Óscar Gaitán!
Segunda medalla para @atletismoRFEA en #Lagoa2025
🎙️ Lourdes García Campos y Jesús España (@EspanaCobo)
🔴Sigue en DIRECTO ahora en Teledeporte y @rtveplay https://t.co/hWtVKkIJLn pic.twitter.com/CENZojkphf“
Finalmente, en categoría sub-20 Óscar Gaitán quedó segundo en el mano a mano con el belga Willem Renders y lideró al equipo para lograr la tercera posición después del segundo puesto en categoría femenina, con el que España abrió este excepcional campeonato que ha celebrado su 31ª edición.