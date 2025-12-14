Thierry Ndikumwenayo y María Forero ganan en Lagoa y lideran a España en su mejor Europeo de cross

España ha firmado la mejor actuación de su historia en un Europeo de cross con ocho medallas, incluido el título para Thierry Ndikumwenayo y el equipo masculino en categoría absoluta en el campeonato disputado este domingo en Lagoa (Portugal). Además, otra especialista como María Forero ha ganado en la prueba femenina sub-23.

El equipo español ha liderado el medallero con un total de tres oros, dos platas y tres bronces; dos más que su mejor resultado hasta la fecha en esta competición, en Albufeira 2010, también en tierras lusas.

Además, la jornada atlética en la costa del Algarve acabó por todo lo alto con la victoria de Thierry Ndikumwenayo por delante del favorito, el francés Jimmy Gressier. El español, de origen burundés, ha logrado así su mayor éxito a los 28 años.

El fondista, que representa a España desde 2023, tomó la cabeza al acabar la segunda de las cinco vueltas al circuito y se fue solo con Gressier, el sorprendente campeón del mundo de los 10.000 en Tokio 2025. Los dos fueron a relevos hasta el final, cuando el corredor afincado en Castellón se impuso al sprint.

Ese triunfo, unido al sexto puesto de Abdessamad Oukhelfen y el noveno de Aarón Las Heras, ha permitido además a España revalidar su título continental en la disciplina.