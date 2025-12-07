Korir y Jepkosgei mantienen el dominio keniano en la maratón de Valencia
- La atleta keniana batió el récord de la prueba con un crono de 2:14:00
- En la prueba masculina, Korir se quedó cerca de la mejor marca del año con un registro de 2:02:24
El corredor keniata John Korir se ha impuesto con autoridad en la 45 edición del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich con un tiempo oficioso de 2:02:24, tercera mejor marca mundial del año, en una carrera en la que participaron 36.000 atletas.
En el kilómetro 25, Korir, ganador este año en el maratón de Bostón y el pasado en Chicago, incrementó su ritmo al retirarse las 'liebres' y cobró unos metros de ventaja respecto a sus cuatro compañeros de cabeza Justus Kangogo, Hillary Kipkoech, Gemechu Dida y Sisay Lemma.
El corredor africano marcó un fuerte ritmo que fue imposible de asimilar para sus perseguidores y que supo administrar en los últimos 20 kilómetros para llevarse el triunfo.
Jepkosgei bate el récord de la prueba femenina
La keniana Joyciline Jepkosgei se llevó la victoria en la 45 edición del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich con un tiempo oficioso de 2:14:00, la mejor marca mundial del año.
La corredora africana superó en 14 segundos el tiempo de Hawi Faysa logrado en el maratón de Chicago, mejor marca de la distancia en este 2025.
Jepkosgei consiguió una trabajada victoria en la que contó con la gran ayuda de su liebre personal, que le acompañó hasta el penúltimo kilómetro de carrera y que realizó un trabajo fundamental.