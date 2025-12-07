Korir y Jepkosgei mantienen el dominio keniano en la maratón de Valencia

El corredor keniata John Korir se ha impuesto con autoridad en la 45 edición del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich con un tiempo oficioso de 2:02:24, tercera mejor marca mundial del año, en una carrera en la que participaron 36.000 atletas.

En el kilómetro 25, Korir, ganador este año en el maratón de Bostón y el pasado en Chicago, incrementó su ritmo al retirarse las 'liebres' y cobró unos metros de ventaja respecto a sus cuatro compañeros de cabeza Justus Kangogo, Hillary Kipkoech, Gemechu Dida y Sisay Lemma.

El corredor africano marcó un fuerte ritmo que fue imposible de asimilar para sus perseguidores y que supo administrar en los últimos 20 kilómetros para llevarse el triunfo.