María Pérez elegida mejor atleta del año 2025 fuera del estadio para World Athletics

La española María Pérez, doble campeona del mundo de marcha en Tokio en 20 y 35 kilómetros, fue este domingo galardonada como 'mejor atleta del año fuera del estadio' en la gala celebrada en Mónaco por World Athletics y en la que también fueron distinguidos el pertiguista sueco Armand Duplantis, el mediofondista keniano Emmanuel Wanyonyi y la velocista estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone.

María Pérez se convirtió este año en Tokio en la primera mujer en lograr dos dobletes mundiales consecutivos, tras los de Budapest 2023, y además igualó con su gesta al estadounidense Carl Lewis (100 y longitud), al jamaicano Usain Bolt (100 y 200) y al británico Mo Farah (5.000 y 10.000).

Pérez ganó a atletas de mucho nivel como Assefa o Hassan La española fue elegida por delante de otras atletas finalistas como la etíope Tigst Assefa (maratón), la neerlandesa Sifan Hassan (maratón) y las kenianas Peres Jepchirchir (maratón) y Agnes Ngetich (mediofondo). "Tener cuatro medallas en dos Mundiales no es fácil. Es un premio también de mi entrenador (Jacinto Garzón), de todo el atletismo español y la marcha atlética, que se merecía un reconocimiento", dijo al recoger el premio María Pérez, que también compartió el premio con "una amiga y rival" como la italiana Antonella Palmisano. En la categoría a mejor atleta masculino 'fuera del estadio' el vencedor fue el keniano Sabastian Sawe, doble ganador este año de los maratones de Berlín (2h02:16) y Londres (2h02:27). Otros dos galardones se llevaron Sydney McLaughlin-Levrone y Emmanuel Wanyonyi como 'mejores atletas dentro del estadio'. La velocista estadounidense tras ser doble campeona del mundo de 400 metros y del relevo 4x400 y de la Liga Diamante, y el mediofondista keniano, campeón olímpico en París 2024, tras proclamarse campeón del mundo de 800 y también ponerse un nuevo 'diamante' en su historial.