Nadia Battocletti, Jimmy Gressier o el relevo mixto español, atractivos del Europeo de cross de Lagoa

El francés Jimmy Gressier y la italiana Nadia Battocletti parten como favoritos para la victoria absoluta en los Europeos de cross de Lagoa (Portugal), a los que España acude con un potente equipo liderado por Mohamed Attaoui y Esther Guerrero que aspira al triunfo en el relevo mixto.

Portugal, un país de tradición en el atletismo campo a través, acoge por cuarta vez los Europeos de cross, que disputarán su 31ª edición este domingo en una intensa mañana de competición en un parque urbano de reciente construcción en Parchal, en el municipio de Lagoa (Algarve).

En categoría absoluta, las vueltas al circuito serán de 1.510 metros, con muchas curvas, subidas y bajadas. En las pruebas individuales se darán cinco vueltas (7.410 metros) y en el relevo mixto cada atleta recorrerá una sola vuelta (cuatro en total) con una pequeña variación en la primera y la última posta.

Circuito de cross del Europeo de Lagoa 2025 european-athletics.com

Un todoterreno, campo a través El francés Jimmy Gressier es uno de los favoritos a la victoria. De 2017 a 2019 ganó tres títulos seguidos sub-23 y en 2021 logró un bronce en Dublín en la absoluta, recuerda European Athletics, la confederación continental que organiza la competición. Ahora tiene la vista puesta en la corona senior para completar un año brillante con otro título internacional tras el oro en el Europeo de medio maratón de Bruselas en abril y el oro en los 10.000 metros de los Mundiales de Tokio, donde dio la sorpresa imponiéndose al sprint. “🔥 ¡Gressier se lleva la victoria en la final de los 10.000m con un final SUBLIME!



El francés se proclama campeón del mundo. El español Thierry Ndikumwenayo ha terminado en novena posición. #AtletismoRTVE #WCHTokyo25



DIRECTO | https://t.co/XWKYxaxR5c pic.twitter.com/sHdJbZR5D1“ — Teledeporte (@teledeporte) September 14, 2025 Entre sus principales rivales estarán el campeón continental de los 10.000 metros, el suizo Dominic Lobalu, o el medallista de bronce en el último Europeo de cross, el español Thierry Ndikumwenayo, así como el portugués José Carlos Pinto, que ganó el título nacional en este mismo circuito de Lagoa hace dos semanas. Por cierto, a este atleta lo entrena Gjert Ingebrigtsen, padre del noruego Jakob Ingebrigtsen, quien no defenderá su corona, como reseña European Athletic reseña que En la categoría femenina la italiana Nadia Battocletti buscará coronar otra temporada brillante defendiendo su título europeo de la especialidad. La todavía joven atleta (25 años) ha firmado otra temporada excepcional con medallas de plata en los 10.000 metros y de bronce en 5.000 en los Mundiales de Tokio. Si Battocletti falla la principal candidata al oro podría ser la turca Yasemin Can, muy irregular en los últimos años, pero poseedora de cuatro títulos consecutivos entre 2016 y 2019, recuerda Efe.