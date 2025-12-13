Nadia Battocletti, Jimmy Gressier o el relevo mixto español, atractivos del Europeo de cross de Lagoa
- La fondista italiana quiere consolidar su dominio y el francés busca redondear un año excepcional
- Sigue las pruebas absolutas del Europeo de atletismo campo a través desde las 12.30 horas en RTVE Play
El francés Jimmy Gressier y la italiana Nadia Battocletti parten como favoritos para la victoria absoluta en los Europeos de cross de Lagoa (Portugal), a los que España acude con un potente equipo liderado por Mohamed Attaoui y Esther Guerrero que aspira al triunfo en el relevo mixto.
Portugal, un país de tradición en el atletismo campo a través, acoge por cuarta vez los Europeos de cross, que disputarán su 31ª edición este domingo en una intensa mañana de competición en un parque urbano de reciente construcción en Parchal, en el municipio de Lagoa (Algarve).
En categoría absoluta, las vueltas al circuito serán de 1.510 metros, con muchas curvas, subidas y bajadas. En las pruebas individuales se darán cinco vueltas (7.410 metros) y en el relevo mixto cada atleta recorrerá una sola vuelta (cuatro en total) con una pequeña variación en la primera y la última posta.
Un todoterreno, campo a través
El francés Jimmy Gressier es uno de los favoritos a la victoria. De 2017 a 2019 ganó tres títulos seguidos sub-23 y en 2021 logró un bronce en Dublín en la absoluta, recuerda European Athletics, la confederación continental que organiza la competición. Ahora tiene la vista puesta en la corona senior para completar un año brillante con otro título internacional tras el oro en el Europeo de medio maratón de Bruselas en abril y el oro en los 10.000 metros de los Mundiales de Tokio, donde dio la sorpresa imponiéndose al sprint.
“🔥 ¡Gressier se lleva la victoria en la final de los 10.000m con un final SUBLIME!— Teledeporte (@teledeporte) September 14, 2025
El francés se proclama campeón del mundo. El español Thierry Ndikumwenayo ha terminado en novena posición. #AtletismoRTVE #WCHTokyo25
DIRECTO | https://t.co/XWKYxaxR5c pic.twitter.com/sHdJbZR5D1“
Entre sus principales rivales estarán el campeón continental de los 10.000 metros, el suizo Dominic Lobalu, o el medallista de bronce en el último Europeo de cross, el español Thierry Ndikumwenayo, así como el portugués José Carlos Pinto, que ganó el título nacional en este mismo circuito de Lagoa hace dos semanas. Por cierto, a este atleta lo entrena Gjert Ingebrigtsen, padre del noruego Jakob Ingebrigtsen, quien no defenderá su corona, como reseña European Athletic reseña que
En la categoría femenina la italiana Nadia Battocletti buscará coronar otra temporada brillante defendiendo su título europeo de la especialidad. La todavía joven atleta (25 años) ha firmado otra temporada excepcional con medallas de plata en los 10.000 metros y de bronce en 5.000 en los Mundiales de Tokio.
Si Battocletti falla la principal candidata al oro podría ser la turca Yasemin Can, muy irregular en los últimos años, pero poseedora de cuatro títulos consecutivos entre 2016 y 2019, recuerda Efe.
Potentes relevos mixtos ibéricos
En la prueba del relevo mixto también defenderá el título Italia y lo hará con tres de los cuatro miembros que lograron el oro en 2024: Sebastiano Parolini, Marta Zenoni y Pietro Arese. A ellos se une Gaia Sabbatini, que llevó a su país a una victoria memorable por delante de España en casa en los Europeos de Turín 2022.
A priori, sus grandes rivales serán los dos relevos ibéricos. Primero, los anfitriones, liderados por el campeón mundial de 1.500 metros Isaac Nader y por Salomé Afonso, pareja que entrena en Soria.
España también aspira a la victoria. No ha ganado este título desde la segunda edición del relevo mixto en Tilburg en 2018, pero su equipo actual combina una mezcla de velocidad, juventud y experiencia. Lo encabezan el finalista mundial y olímpico de 800 Mohamed Attaoui y la veterana Esther Guerrero, que formó parte del equipo ganador de la medalla de oro de España hace siete años. Se les unen el campeón europeo de 800 en 2022 Mariano García, mientras que la joven del equipo es Marta Mitjans, de 18 años, que marcó 1:59.88 en 800 este verano.
En categorías inferiores, España también tiene aspiraciones, en particular en la prueba femenina sub-23 con María Forero, que tiene ya un amplio palmarés en cross. El año pasado se quedó con la plata y aunque la campeona ha saltado de categoría, no lo tendrá nada fácil ante la finlandesa Ilona Mononen, que en pista compite con mucho éxito en los 3000. Es la gran rival en esa prueba de Marta Serrano, que también puede tener sus opciones en este Europeo de Lagoa.
Todas las pruebas se podrán seguir en directo desde las 10.30 horas en Teledeporte y RTVE Play con la narración de Lourdes Garcia Campos.