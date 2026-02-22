Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 23 de febrero de 2026

RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito en la semana de San Valentín. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 23 al domingo 1 de marzo. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la Copa del Rey de voleibol y los mejores partidos de la Liga femenina de fútbol y de Primera Federación, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 23 de febrero No hay directos programados

Martes 24 de febrero 21:45 horas. Programa. Estudio Estadio Champions

Miércoles 25 de febrero 21:45 horas. Programa. Estudio Estadio Champions

Jueves 26 de febrero 17:00 horas. Voleibol. Copa del Rey. Cuartos de final: CV Guaguas - Pamesa Teruel Voleibol

Copa del Rey. Cuartos de final: CV Guaguas - Pamesa Teruel Voleibol 20:00 horas. Voleibol. Copa del Rey. Cuartos de final: CV Manacor - UC3M Voleibol Leganés

Viernes 27 de febrero 14:00 horas. Baloncesto. Clasificación Campeonato Masculino del Mundo. Jornada 3: Ucrania - España

Clasificación Campeonato Masculino del Mundo. Jornada 3: Ucrania - España 15:00 horas. Atletismo. Campeonato de España short track. Sesión vespertina

Campeonato de España short track. Sesión vespertina 17:00 horas. Voleibol. Copa del Rey. Cuartos de final: Grupo Herce Soria - Cisneros La Laguna

Copa del Rey. Cuartos de final: Grupo Herce Soria - Cisneros La Laguna 20:00 horas. Voleibol. Copa del Rey. Cuartos de final: CV Melilla - Conqueridor Valencia

Copa del Rey. Cuartos de final: CV Melilla - Conqueridor Valencia 21:15 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 6: Gran Canaria - FC Barcelona

Liga U22. Segunda fase. Jornada 6: Gran Canaria - FC Barcelona 00:30 horas. Natación. Copa del Mundo. Saltos

Sábado 28 de febrero 10:00 horas. Atletismo. Campeonato de España short track. Sesión matinal

Campeonato de España short track. Sesión matinal 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División Femenina. Jornada 20: Arriva AD Alcorcón - Futsi Atlético Navalcarnero

Primera División Femenina. Jornada 20: Arriva AD Alcorcón - Futsi Atlético Navalcarnero Hora a definir. Judo. European Cup Junior

European Cup Junior 13:00 horas. Hockey patines . OK Liga Iberdrola. Jornada 18: Bembibre Hockey Club - Club Patín Las Rozas

. OK Liga Iberdrola. Jornada 18: Bembibre Hockey Club - Club Patín Las Rozas 13:45 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 7: Stellantis&You Granada - Bilbao Basket

Liga U22. Segunda fase. Jornada 7: Stellantis&You Granada - Bilbao Basket 15:40 horas. Triatlón. Campeonato de España de duatlón y duatlón paralímpico

Campeonato de España de duatlón y duatlón paralímpico 15:45 horas. Baloncesto . Liga Femenina Endesa. Jornada 23

. Liga Femenina Endesa. Jornada 23 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. SuperLiga BSR España. Jornada 14: Menarini Joventut - CD Ilunion

SuperLiga BSR España. Jornada 14: Menarini Joventut - CD Ilunion 16:00 horas. Natación. Copa del Mundo. Finales saltos

Copa del Mundo. Finales saltos 17:00 horas. Voleibol. Copa del Rey. Primera semifinal

Copa del Rey. Primera semifinal 17:30 horas. Atletismo. Campeonato de España short track. Sesión vespertina

Campeonato de España short track. Sesión vespertina 20:00 horas. Voleibol. Copa del Rey. Segunda semifinal

Copa del Rey. Segunda semifinal 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes