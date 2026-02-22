Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 23 de febrero de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito en la semana de San Valentín. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 23 al domingo 1 de marzo. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la Copa del Rey de voleibol y los mejores partidos de la Liga femenina de fútbol y de Primera Federación, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 23 de febrero
No hay directos programados
Martes 24 de febrero
- 21:45 horas. Programa. Estudio Estadio Champions
Miércoles 25 de febrero
- 21:45 horas. Programa. Estudio Estadio Champions
Jueves 26 de febrero
- 17:00 horas. Voleibol. Copa del Rey. Cuartos de final: CV Guaguas - Pamesa Teruel Voleibol
- 20:00 horas. Voleibol. Copa del Rey. Cuartos de final: CV Manacor - UC3M Voleibol Leganés
Viernes 27 de febrero
- 14:00 horas. Baloncesto. Clasificación Campeonato Masculino del Mundo. Jornada 3: Ucrania - España
- 15:00 horas. Atletismo. Campeonato de España short track. Sesión vespertina
- 17:00 horas. Voleibol. Copa del Rey. Cuartos de final: Grupo Herce Soria - Cisneros La Laguna
- 20:00 horas. Voleibol. Copa del Rey. Cuartos de final: CV Melilla - Conqueridor Valencia
- 21:15 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 6: Gran Canaria - FC Barcelona
- 00:30 horas. Natación. Copa del Mundo. Saltos
Sábado 28 de febrero
- 10:00 horas. Atletismo. Campeonato de España short track. Sesión matinal
- 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División Femenina. Jornada 20: Arriva AD Alcorcón - Futsi Atlético Navalcarnero
- Hora a definir. Judo. European Cup Junior
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 18: Bembibre Hockey Club - Club Patín Las Rozas
- 13:45 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 7: Stellantis&You Granada - Bilbao Basket
- 15:40 horas. Triatlón. Campeonato de España de duatlón y duatlón paralímpico
- 15:45 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 23
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. SuperLiga BSR España. Jornada 14: Menarini Joventut - CD Ilunion
- 16:00 horas. Natación. Copa del Mundo. Finales saltos
- 17:00 horas. Voleibol. Copa del Rey. Primera semifinal
- 17:30 horas. Atletismo. Campeonato de España short track. Sesión vespertina
- 20:00 horas. Voleibol. Copa del Rey. Segunda semifinal
- 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
Domingo 1 de marzo
- 10:00 horas. Atletismo. Campeonato de España short track. Sesión matinal
- 10:50 horas. Motociclismo. Campeonato de España de motocross
- 13:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 21: Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife - KH7 Granollers
- Hora a definir. Judo. European Cup Junior
- 16:00 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 26
- 16:00 horas. Natación. Copa del Mundo. Finales saltos
- 17:30 horas. Voleibol. Copa del Rey. Final
- 18:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 23: Spar Girona - Lointek Gernika Bizkaia
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate