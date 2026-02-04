El Gobierno responsabiliza a los partidos que voten 'no' al escudo social de "hacer daño a millones de españoles"

Tras dividir en dos el decreto ómnibus, uno para las pensiones y otro para el escudo social, y tras la entrada en vigor de ambos con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno solo tiene garantizada la convalidación del primero. Los grupos parlamentarios del PP y Junts siguen en el 'no' a la moratoria en la paralización de los desahucios a familias vulnerables, el principal escollo, cuando quedan 30 días para que ambos decretos lleguen a la Cámara, a pesar de la modificación incorporada tras pactar con el PNV que no afecte a los propietarios con dos viviendas, y una de ellas en alquiler.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha advertido que harán responsables directos de "hacer daño a millones de españoles" a los partidos políticos que se opongan al decreto del 'escudo social'. "A los grupos parlamentarios que voten que no al Real Decreto Ley de escudo social, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios", ha espetado el ministro en declaraciones a los medios durante la I Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

En este sentido, también ha responsabilizado de antemano a quien vote en contra de la iniciativa que incluye la moratoria antidesahucios, y demás ayudas sociales, de que en España haya personas que "no puedan pagar la calefacción o que no tenga recursos económicos suficientes", ya que el decreto del escudo social también incluye otras medidas como el bono social energético. Aún quedan "unas semanas" para que las iniciativas del Consejo de Ministros se sometan a votación en el Congreso, ha incidido Bolaños.

Vivienda pide un esfuerzo a los grupos, también a Junts Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, entrevistada en La Hora de La 1, ha señalado que van a negociar el nuevo decreto ley que recoge el escudo social con todos los grupos parlamentarios "hasta el último momento" y les ha pedido un esfuerzo, también a Junts, que tendrá que explicar a los catalanes su voto en contra de un decreto con unas medidas que, en su opinión, son muy difíciles de rechazar. Rodríguez dice que Madrid no asume sus competencias de vivienda y que "le encantaría intervenir con un 155" Rodríguez también ha hecho un llamamiento al PP, del que ha dicho que no es un partido figurante que pasa por ahí, sino que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y tiene que hacer una reflexión porque va "a contracorriente". "Negociar lo hacemos todo el día e intentamos mejorar lo que está encima de la mesa para que todos nos sentamos cómodos", ha recalcado la ministra de Vivienda, que ha asegurado que el Gobierno va a "pelear" para que salga adelante y confía, asimismo, en que se apruebe el nuevo Plan Estatal de Vivienda con acuerdo.

Sumar defiende "volver a traer las veces que sea necesario" el escudo social Mientras, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha defendido que el decreto del escudo social se "vuelva a traer las veces que sea necesario" hasta lograr la convalidación definitiva del Congreso, después de que el Gobierno cediera ante la petición de sus socios de coalición para llevar todas las medidas del escudo social en un solo decreto. No obstante, ha confiado en que la negociación con los grupos parlamentarios dé sus frutos y pueda ser aprobado, sobre todo en el caso de Junts que ha confirmado su intención inicial de votar en contra del texto aprobado este martes en el Consejo de Ministros cuando recale en la Cámara Baja. Respecto al acuerdo entre PSOE y PNV para excluir a caseros con una sola vivienda en alquiler de la moratoria antidesahucios, Hernández ha explicado que esta no es la posición que ella defendería si fuera ministra de Vivienda ni tampoco su formación, pero admite que es un pacto que permite avanzar en obtener una mayoría parlamentaria al mencionado decreto asumiendo posiciones donde "uno no querría estar". La coordinadora de Sumar ha aclarado que esta excepción corresponde a un porcentaje menor y que es compatible con mantener la protección social de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Por su parte, la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, ha garantizado que su formación "evidentemente" va a apoyar el escudo social con sus votos en el Congreso tras haber acordado que no afecte a los propietarios de dos viviendas —una de ellas alquilada— y no se vean obligados a ofrecer la alternativa habitacional. El escudo social no lo tienen que asumir los propietarios, "mucho menos los pequeños", ha dicho Vaquero en La hora de La 1. Vaquero (PNV), tras el pacto con el Gobierno: "El escudo social de la vivienda no lo tienen que asumir los propietarios"