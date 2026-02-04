El Gobierno responsabiliza a los partidos que voten 'no' al escudo social de "hacer daño a millones de españoles"
- La ministra de Vivienda advierte a Junts que tendrá que explicar a los catalanes su voto en contra
- Feijóo acusa al Ejecutivo de intentar "expropiar el derecho de un arrendador de cobrar la renta"
Tras dividir en dos el decreto ómnibus, uno para las pensiones y otro para el escudo social, y tras la entrada en vigor de ambos con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno solo tiene garantizada la convalidación del primero. Los grupos parlamentarios del PP y Junts siguen en el 'no' a la moratoria en la paralización de los desahucios a familias vulnerables, el principal escollo, cuando quedan 30 días para que ambos decretos lleguen a la Cámara, a pesar de la modificación incorporada tras pactar con el PNV que no afecte a los propietarios con dos viviendas, y una de ellas en alquiler.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha advertido que harán responsables directos de "hacer daño a millones de españoles" a los partidos políticos que se opongan al decreto del 'escudo social'. "A los grupos parlamentarios que voten que no al Real Decreto Ley de escudo social, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios", ha espetado el ministro en declaraciones a los medios durante la I Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.
En este sentido, también ha responsabilizado de antemano a quien vote en contra de la iniciativa que incluye la moratoria antidesahucios, y demás ayudas sociales, de que en España haya personas que "no puedan pagar la calefacción o que no tenga recursos económicos suficientes", ya que el decreto del escudo social también incluye otras medidas como el bono social energético. Aún quedan "unas semanas" para que las iniciativas del Consejo de Ministros se sometan a votación en el Congreso, ha incidido Bolaños.
Vivienda pide un esfuerzo a los grupos, también a Junts
Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, entrevistada en La Hora de La 1, ha señalado que van a negociar el nuevo decreto ley que recoge el escudo social con todos los grupos parlamentarios "hasta el último momento" y les ha pedido un esfuerzo, también a Junts, que tendrá que explicar a los catalanes su voto en contra de un decreto con unas medidas que, en su opinión, son muy difíciles de rechazar.
Rodríguez también ha hecho un llamamiento al PP, del que ha dicho que no es un partido figurante que pasa por ahí, sino que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y tiene que hacer una reflexión porque va "a contracorriente".
"Negociar lo hacemos todo el día e intentamos mejorar lo que está encima de la mesa para que todos nos sentamos cómodos", ha recalcado la ministra de Vivienda, que ha asegurado que el Gobierno va a "pelear" para que salga adelante y confía, asimismo, en que se apruebe el nuevo Plan Estatal de Vivienda con acuerdo.
Sumar defiende "volver a traer las veces que sea necesario" el escudo social
Mientras, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha defendido que el decreto del escudo social se "vuelva a traer las veces que sea necesario" hasta lograr la convalidación definitiva del Congreso, después de que el Gobierno cediera ante la petición de sus socios de coalición para llevar todas las medidas del escudo social en un solo decreto.
No obstante, ha confiado en que la negociación con los grupos parlamentarios dé sus frutos y pueda ser aprobado, sobre todo en el caso de Junts que ha confirmado su intención inicial de votar en contra del texto aprobado este martes en el Consejo de Ministros cuando recale en la Cámara Baja.
Respecto al acuerdo entre PSOE y PNV para excluir a caseros con una sola vivienda en alquiler de la moratoria antidesahucios, Hernández ha explicado que esta no es la posición que ella defendería si fuera ministra de Vivienda ni tampoco su formación, pero admite que es un pacto que permite avanzar en obtener una mayoría parlamentaria al mencionado decreto asumiendo posiciones donde "uno no querría estar". La coordinadora de Sumar ha aclarado que esta excepción corresponde a un porcentaje menor y que es compatible con mantener la protección social de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, ha garantizado que su formación "evidentemente" va a apoyar el escudo social con sus votos en el Congreso tras haber acordado que no afecte a los propietarios de dos viviendas —una de ellas alquilada— y no se vean obligados a ofrecer la alternativa habitacional. El escudo social no lo tienen que asumir los propietarios, "mucho menos los pequeños", ha dicho Vaquero en La hora de La 1.
Feijóo: "Los ciudadanos no son culpables de que no haya política social"
El PP ve la división del decreto ómnibus, con las pensiones aparte, como una victoria, creen que han hecho rectificar al Gobierno. "Se ha acreditado que mentía el Gobierno a los pensionistas utilizándolos como escudos ante la falta de política de vivienda", ha asegurado este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en un acto de campaña en Binéfar por las elecciones aragonesas del 8 de febrero.
Pese a la modificación incorporada tras el acuerdo entre el Gobierno y el PNV, los 'populares' mantienen su negativa a la prórroga de la paralización de los desahucios al considerar que es una medida que choca con el derecho a la propiedad que consagra la Constitución. En este sentido Feijóo ha propuesto un proyecto social para familias vulnerables que no pueden hacer frente a la renta del alquiler.
Los ciudadanos no son culpables de que "no haya política social" y de que las familias vulnerables "no tengan atención", el culpable es el Gobierno, ha dicho Feijóo.
La medida que intenta hacer el Ejecutivo supone "expropiar el derecho de un arrendador de cobrar la renta y decirle que es el culpable de lo que el Gobierno no hace", según el líder del PP, le dice que tiene que prescindir de la renta del alquiler "porque el Gobierno no ayuda a los vulnerables".
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, avanzó la pasada tarde a través de un vídeo en la red social Instagram que, tras leer "la letra pequeña", votarán en contra de prorrogar las medidas sobre la moratoria antidesahucios al entender "que no sólo no soluciona el problema, sino que es injusta", por lo que el decreto del Ejecutivo previsiblemente no saldrá adelante en la Cámara Baja.
También Vox mantiene su rechazo a ambos decretos, el de las pensiones y el del escudo social. Su presidente Santiago Abascal ha acusado al presidente del Gobierno de "secuestrar el interés de los pensionistas" con un decreto ómnibus. Y ha incidido en su voto en contra asegurando que no van a ser "cómplices" de un Ejecutivo que ya tiene "cómplices entre los separatistas catalanes, los etarras de Bildu, los comunistas de Podemos".