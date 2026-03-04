Nuevos ataques contra Arabia Saudí, Kuwait y Catar como respuesta a la ofensiva de EE.UU. e Israel en Oriente Próximo

Durante la madrugada del miércoles, varios países de la región del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos y blanco de la represalia de Irán contra Washington han vuelto a registrar ataques con misiles y drones.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha asegurado que sus defensas antiaéreas han interceptado nueve drones en su espacio aéreo, mientras que el Ministerio de Defensa de Kuwait ha informado de la destrucción de varios "objetivos hostiles", cuyos restos cayeron sobre zonas residenciales.

01.39 min Israel y EE.UU. mantienen sus ataques sobre Teherán y Beirut mientras Irán golpea intereses de EE.UU. en el golfo pérsico

Las autoridades sanitarias de Kuwait han asegurado que esta metralla producida por la interceptación ha causado la muerte de una niña. El Gobierno de Catar también ha asegurado haber recibido un ataque contra la base militar de Al Udeid, que alberga efectivos estadounidenses. Las autoridades han informaado de dos misiles provenientes de Irán, uno de los cuales ha sido interceptado mientras que el otro ha impactado en las instalaciones.

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado que se ha producido un incendio en el Consulado estadounidense de la ciudad emiratí de Dubai tras impactar un dron cerca del edificio en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones diplomáticas en países del golfo Pérsico. El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha declarado que se reserva el derecho de "legítima defensa".

A lo largo de esta noche, la Guardia Revolucionaria de Irán solo ha confirmado haber atacado un buque destructor de Estados Unidos en el océano Índico. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva conjunta contra Irán, Teherán ha respondido con ataques de drones y misiles contra Israel y contra los países aliados de Washington en la región, especialmente contra sus bases militares y embajadas.

Ataque aéreo en el sur de Irak Un ataque aéreo ha tenido como objetivo un campamento militar perteneciente al grupo proiraní Kataeb Hezbollah en el sur de Irak este martes, según ha indicado una fuente dentro de la facción armada a AFP. La base aérea de Jurf al-Nasr, uno de los principales bastiones de este grupo respaldado por Teherán, ha sido atacada repetidamente desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el sábado. La ONU pide investigar como un posible crimen de guerra el bombardeo de la escuela de niñas en Irán Irak, que recientemente había recuperado cierta estabilidad, pero que durante mucho tiempo había sido escenario de guerras indirectas entre Estados Unidos e Irán, ha insistido en que no desea verse involucrado en la guerra, pero no se ha librado de ella. Desde las primeras horas de la ofensiva contra Irán, ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos han tenido como objetivo la base aérea de Jurf al-Nasr, también conocida como Jurf al-Sakher, antes de extenderse a otras zonas. Más de una docena de combatientes, principalmente del grupo Kataib Hezbolá, han muerto en estos ataques contra Irak desde el sábado. Varios grupos armados iraquíes respaldados por Irán, conocidos como la Resistencia Islámica en Irak, incluyendo Kataib Hezbolá, han declarado que no se mantendrán "neutrales" y han reivindicado la responsabilidad de docenas de ataques con drones contra bases estadounidenses. Un dron ha sido derribado este martes por la noche cerca del aeropuerto internacional de la capital, según ha anunciado la célula de comunicaciones de seguridad del gobierno.