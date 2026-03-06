Arte Global asesora gratis a los coleccionistas en ARCO 2026: "El precio final depende del soporte"

El programa First Collectors de ARCO ayuda a los coleccionistas noveles a orientarse en el maremagnum de los pabellones con la colaboración de Arte Global, una asesoría especializada en arte contemporáneo. Su fundadora Elisa Hernando explica a RTVE.es que sus clientes son "personas a las que les gusta el arte y les interesa comprar y coleccionar, pero también empresas e instituciones".

En la feria tienen un servicio gratuito, patrocinado por la Fundación Banco Santander, que se llama Offers Collectors, con el que hacen "una selección de obras en función del presupuesto y del gusto de cada persona. Hay más de 200 galerías, miles de obras y es que te pierdes. Es muy difícil y si tienes un presupuesto de 3.000 o 1.000 euros es bastante complicado porque estas obras suelen estar guardadas en los almacenes".

El rango de precios en ARCO es muy amplio, va de los más de cuatro millones de euros del Rácimo de uvas de Juan Gris, a los aproximadamente 75 dólares del último barril de petróleo del venezolano Alessandro Balteo-Yazbeck, una serie ilimitada de un barril en madera negra del tamaño de un llavero, cuyo precio fluctúa al ritmo del mercado de futuros del crudo NYMEX.

La obra más cara de ARCO, 'Rácimo de uvas' de Juan Gris. EFE/ Victor Lerena

La selección previa les permite a los coleccionistas ir a "tiro hecho" porque aunque no lo vean a simple vista, sepan dónde buscar o dónde preguntar. Hernando apunta que "es importante entender qué es lo que les gusta, porque aquí hay muchos estilos", dice Hernando. Desde saber qué nivel de riesgo se acepta (artista emergente, media carrera, consolidado) y qué se busca construir a medio plazo con la colección (una línea coherente, un diálogo de obras, una pieza “ancla”).

La directora de Arte Global detalla que tienen más de 100 personas apuntadas en esta edición, "un año récord, porque antes de la feria había 60 o 70", y que preparan todo antes porque reciben "dos meses antes la información y con esa información vamos preparando los dosieres para que cuando lleguen aquí ya se lo podamos presentar".

Aclara que todavía atienden en la feria, pero necesitan un tiempo para prepararlo. Mantienen una pequeña entrevista con la persona interesada, le invitan a dar una vuelta por ARCO, con una sección de nuevas galerías y otra especializada en arte latinoamericano y en una hora le preparan sus recomendaciones personalizadas.

Varias personas examinan piezas expuestas en ARCO 2026. EFE/ Mariscal

La asesora insiste en que no hay que tener miedo a preguntar por la trayectoria y el contexto de una obra, en las exposiciones que ha estado, si forma parte de una serie o qué otras piezas ayudan a entenderla. Preguntar significa moverse con más libertad y en una feria eso equivale a tiempo ganado, menos dudas y comprar con calma.

Para los presupuestos más ajustados, en principio, lo que suele ser más asequible es la fotografía o la obra en papel, grabados o serigrafías que se pueden encontrar en una horquilla de precios de hasta 1.000 euros. "Evidentemente, el precio al final depende del soporte. Una pintura sobre el papel va a ser más barata que una sobre lienzo. Y si es un grabado, pues también".

Hernando apostilla que en el tramo de 1.000 a 3.000 euros es posible comprar piezas de una fotógrafa reconocida. Pone como ejemplo, la galería Espacio Mínimo en la que hay una artista que se llama Diana Larrea, ganadora del Premio de Arte Idealista y "ahí hay obra de ella disponible en esos precios. Además, es súper interesante. Aparte de hacer fotografía, también realiza un trabajo de investigación sobre el papel de las mujeres en la historia del arte".

'De entre los muertos' de Diana Larrea. Espacio Mínimo

Estrategia y presupuesto anual La mayoría de los coleccionistas que reclaman los servicios de asesoramiento de ArtGlobal son españoles, pero también hay de otros países latinoamericanos y europeos de Italia, Francia, Bélgica y muchos vienen de Alemania. A la hora de iniciar una colección de arte contemporáneo, lo primero es "definir lo que te gusta o te interesa, porque al final la obra la vas a tener en casa y la tienes que disfrutar", el segundo paso es "organizar un presupuesto anual, porque muchas veces cuando compramos por impulso nos equivocamos o luego nos arrepentimos. Si tienes una estrategia, un presupuesto asignado y ves cuáles son los hitos durante el año en los que te puede interesar comprar (ARCO, Estampa o en galerías)". Una vez que se ha comprado la obra dan una serie de pautas de conservación como "no poner la pieza encima de un radiador ni con luz solar directa" y aconsejan contratar un seguro. En función del importe, se puede incluir el valor en el seguro del hogar, pero si son obras que superan los 50.000 euros recomiendan asegurarlas de forma individual. Dos personas miran una escultura en ARCO 2026. EFE/ Mariscal