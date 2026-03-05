ARCO 2026: Las jóvenes galerías arriesgan más y viven en "un presente continuo"

Opening. Nuevas galerías es la sección más antigua de ARCO y "la puerta de entrada" para las más pequeñas. Rafael Barber, su comisario, señala a RTVE.es que "son 20 años, pero paradójicamente, es la sección de galerías nuevas, que llevan menos de ocho años abiertas". Aclara que "la premisa de la feria es tener galerías jóvenes a las que les costaría más entrar en la sección general".

En este espacio del pabellón 9, flanquean una alfombra de color azul eléctrico 18 stands, pero 19 galerías. Dos establecimientos de Tiflis se estrenan en Ifema y comparten el puesto: 4710 Gallery y Windows Project, que representan a cuatro artistas georgianos (Rusudan Khizanishvili, Tamar Nadiradze, Uta Bekaia y Merab Gugunashvili).

También debutan en ARCO las galerías ADA, gratin, Enhorabuena Espacio, Linse, Method o Spiritvessel, que podrán participar dos años en esta sección, según las normas de la feria. Barber comparte comisariado con Anissa Touati y afirma que intentar buscar una línea territorial o una continuación curatorial, como se solía hacer antes, está superado porque "esa idea de geografía ha sido eliminada".

'Sin título', Julia Padilla. Linse

"El arte es global, la ausencia de futuro y la sensación de presente constante se generaliza. Viendo que todos los artistas, tienen las mismas urgencias, los mismos nervios y las mismas inquietudes, incluso de distintas generaciones, esto es de alguna manera lo que hilvana un poco toda la sección, pero tampoco es que haya habido una línea curatorial cerrada", resume el comisario.

Un alemán en Nueva York La directora de gratin, Andrea Torriglia, abrió la galería hace tres años en Nueva York y ha traído a un artista alemán autodidacta de 26 años, Max Jahn, que plasma su vida cotidiana: "Pinta sobre todo bodegones, autorretratos y retratos de sus amigos sobre cobre usando colores muy llamativos. Su obra refleja su día a día. Se levanta, está en casa, ve ese jarrón, pone unos huevos, lo compone y juega mucho con el espejo. En ese retrato autorretrato de ahí, hay como una doble imagen que sería el bisel del espejo". Con un estilo clásico que recuerda a Matisse, Torriglia apunta a RTVE.es que Jahn "cuando no está en casa, pasa el tiempo pintando en museos, viendo obras de Matisse de Rembrandt, de Morandi. De hecho, ha visto unas cuantas galerías y le han gustado dos muy asentadas en el mercado español que tenían Picasso, Miró y también está deseando ir al Prado". 'Autorretrato con abanico', de Max Jahn. gratin El comisario de Opening explica que invitan a una galería, que hace una propuesta y "juntos decidimos que propuesta presentar. No imponemos una línea curatorial, simplemente acompañamos porque entendemos que hay que hacer grandes esfuerzos para venir aquí, porque son galerías muy internacionales". Más allá de los mercados tradicionales de ARCO, como Europa e Iberoamérica, es difícil encontrar representación de otras partes del mundo en el programa general. Sin embargo, Barber presume de acoger "galerías de Bombay, Lisboa, Louisiana, Nueva York, Dakar o varias de Argentina".

Home Con sedes en Nueva Dehli y Bombay, la galería Method reflexiona sobre el hogar con cuatro artistas diferentes. La pieza más rotunda es una acumulación de ladrillos del indio Sajid Wajid Shaikh que evocan las celosías y la arquitectura tradicional. Da "una idea de la privacidad del ver a través del mirar y no encontrar nada. Añade piezas de las canteras que se usan para las grandes construcciones. Ahora, con el capitalismo y la globalización, lo artesanal se va perdiendo para construir casas en serie", dice. En la misma línea, Syed Ali Sarvat Jafri, recrea en las esquinas del stand hornacinas de templos desaparecidos, derruidos para construir nuevos edificios, en una obra con materiales recuperados (ladrillos Lakshori del siglo XVII) que recrean una especie de alfabeto en Fighting For Existence. Las figuras veladas de la artista paquistaní Amama Malik proyectan su propia luz y se yerguen orgullosas: "Las mujeres están siempre en posiciones fuertes, sensuales o deseantes. Una sujeta una vela, pero está mirando directamente, aunque tú no la ves a ella", comenta el comisario a RTVE.es. 'In the Quiet' de Ammama Malik. Method En los muros del mismo espacio de la galería Method, Shamir Iqtidar muestra unos "cuadros muy íntimos, que tienen un punto queer en una sociedad tan conservadora como la paquistaní. Captura esos momentos en los que puedes mostrar tu verdadero yo", indica Barber. 'Concord Fallacy' de Shamir Iqtidar. Method Desde la capital de Senegal, la galería Selebe Yoon exhibe el trabajo de dos artistas la joven Fatim Soumaré (1989) y el consagrado Alioune Diouf (1964), participante del Agit'Art "un movimiento súper interesante en Dakar, que estuvo expuesto en la White Chappell. Diouf es una persona mayor cuya obra dialoga con Fatim Soumaré, que viaja por distintos lugares, investigando formas de tejer y objetos de diferentes lugares en la zona del norte de África para tejer esta especie de alfombras que son recordatorios".