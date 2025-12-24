EE.UU. prohíbe la entrada a cinco europeos a los que acusa de censura, incluido un excomisario de la UE

El Gobierno de Estados Unidos ha prohibido la entrada al país a cinco ciudadanos europeos por “coaccionar a las plataformas estadounidenses para censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo”, tal y como indica un comunicado publicado por el Departamento de Estado. “Estos activistas radicales y ONG armadas han promovido medidas de censura por parte de estados extranjeros, en cada caso dirigidas contra oradores y empresas estadounidenses”, prosigue el documento.

Entre los sancionados, figura el excomisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton (2019-2024), impulsor de regulaciones para limitar la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok, según ha informado a la prensa un alto funcionario del Departamento de Estado.

También se incluyó al activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a combatir el odio y la desinformación en internet. La identidad de los otros tres sancionados no ha sido revelada hasta el momento.

"Durante demasiado tiempo, los ideólogos europeos han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses para castigar los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo. La Administración Trump ya no tolerará estos actos atroces de censura extraterritorial", ha escrito el Secretario de Estado Marco Rubio en un mensaje publicado en su perfil en la red social X.

El anuncio del Departamento de Estado se produce semanas después de que la Comisión Europea (CE) impusiera una multa de 130 millones de euros a X, propiedad de Elon Musk, por incumplir sus obligaciones de transparencia conforme a la Ley de Servicios Digitales (DSA). Marco Rubio calificó esta sanción como un “ataque al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”.

La Administración de Trump, que ha manifestado su intención de combatir las políticas de diversidad e inclusión, considera que la regulación de las redes sociales para limitar la desinformación y el discurso de odio constituye una forma de censura.