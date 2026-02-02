Una nueva borrasca con fuertes rachas de viento deja cinco heridos en Andalucía

Llega otra borrasca que azota Andalucía con fuertes rachas de viento que han provocado desprendimientos y han dejado, al menos, cinco heridos en esta comunidad. Emergencias 112 ha atendido 150 incidencias solo en Sevilla, la mayoría por caídas de árboles y mobiliario urbano. Algunas de estas incidencias se han producido en el municipio de Mairena de Aljarafe. Allí hay tres heridos: dos operarios, debido al desprendimiento del techo de una caseta de obra, y una mujer por el derrumbe del tejado de una habitación.

Hay dos heridos más, dos mujeres, una de ellas por la caída de un cartel de circulación en la localidad de Alcalá de Guadaíra y otra por un derrumbe de un muro en el municipio de Dos Hermanas.

Poco antes de las 8.00 horas, la caída de árboles sobre la calzada ha obligado a cortar la autopista AP-4 que conecta Sevilla con Cádiz, en el sentido a la provincia gaditana. También ha afectado a la circulación de Cercanías de Media y Larga Distancia, con retrasos desde primera hora de la mañana tras caer un árbol en la catenaria de una vía a su paso por Dos Hermanas, localidad próxima a Sevilla.

El temporal también está dificultando las labores que lleva a cabo Salvamento Marítimo para encontrar a la persona desaparecida que viajaba a bordo de la embarcación "Chanquete IV", que se ha localizado a la deriva y sin nadie a bordo el pasado domingo en aguas de Algeciras.

