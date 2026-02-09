Las primeras palabras de Vonn tras su grave caída: ''El único fracaso en la vida es no intentarlo''
- La esquiadora estadounidense ha publicado un mensaje en Instagram tras su grave accidente
- En él, confirma la lesión que sufre, una compleja fractura de tibia
Las primeras palabras de Lindsey Vonn tras la grave caída que acabó con su sueño olímpico en Milano Cortina 2026 han sido un mensaje sin arrepentimiento hacia su decisión de correr con un cruzado roto. Con la oración de ''Lo intenté. Soñe. Salté'' resumió su largo viaje de 10 días con la rodilla rota hasta la caída, reconociendo que ''al final no siempre hay un final de cuento, a veces es solo la vida''.
Lo que sí tiene claro es el legado que ha querido dejar pese a no lograr el oro: ''si podéis coger algo de mi viaje quiero que sea tener el coraje de atreverse a lo grande. La vida es demasiado corta para no intentarlo. El único fracaso en esta vida es no intentarlo''
Sin arrepentimiento por participar
Lindsey Vonn también ha usado su primer mensaje tras la caída para asegurar que ''no se debió en ningún caso a la lesión que sufría''. Según sus palabras, ''solo cinco pulgadas fuera de la línea provocaron que su bastón se enganchase en la puerta, lo que provocó su accidente''.
La norteamericana anunció también en su comunicado exactamente la lesión que sufre. Una compleja fractura en la tibia que ''está estable pero que necesitará más operaciones para arreglarla del todo'' es el parte médico final de la lesión tras su grave golpe.
Porque, atención, atención, ahí la tenemos.
Es el gran momento
que todo el mundo estaba esperando.
Es una de las grandes figuras de estos Juegos Olímpicos.
Lindsay Bond contra sí misma,
contra la pista, contra la historia, lanzando para la gloria, buscando la
medalla, podrá aguantar su
rodilla izquierda a la derecha le intentará apoyar todo lo que sea pero
aguantará forzará vamos a verlo en el siguiente minuto
y medio, o más. Ya veremos
Se acabó la historia.
Se acabó la historia y lo que esperemos es que no haya sufrido la rodilla ni el
ligamento
porque eso es lo peor que le podía ocurrir.
Lo peor. Pues sí, efectivamente, Paco, lo peor
lo que todo... Mira cómo se ha quedado la gente.
Silencio tremendo, pensando
en la salud de la esquiadora.
Porque esa caída no tiene nada de buena pinta
Todo el equipo norteamericano, por supuesto, todas las compañeras y por
supuesto ahora la gente empieza
a aplaudir animando se queda y se queda ahí no se mueve es un poco de todo
es la rabia la decepción el dolor físico ojalá que no sea que eso para
para una rotura, lo peor que le podía.
una rotura
lo peor que le podía, la forma de caer, horrible, horrible
La forma de caer, horrible.
Sí, yo creo que los gestos de dolor de ella...
yo creo que los gestos de dolor de ella primero quitarle las acción es como si
Primero quitarle las frustraciones.
sido brillante. Pero el deporte pues tiene esto, Paco.
Ahí vemos
Ahí vemos. Ah, y se ha enganchado con la bandera.
Se le ha enganchado el bastón derecho.
Se le ha enganchado el bastón derecho
con la bandera y ahí ha venido todo lo demás, y ahí cualquier apoyo, míralo
ahí, ahí se ha enganchado.
Y aquí fíjate, y
además lo primero que entra es la pierna y cierre la rodilla izquierda.
Eso es. Uf, la cabeza, la cara
Madre mía, qué mala caída.
Ya es una mala caída aunque hubiera estado físicamente perfecta.
Eso es, porque se ha enganchado
Ese primer golpe se lo lleva todo el peso, esa rodilla izquierda.
Luego la cara y a
ver los apoyos ahí.
Tremendo. Mira ahí su compañera, Brissy Johnson,
cómo...
No quiere verlo. Eso es, no quiere verlo
Ni ninguno de nosotros tampoco.
las medallas, muy complicado y vemos esta imagen para la historia.
Lindsay Bond retirada en sus quintos Juegos Olímpicos en el descenso cuando
apenas se había iniciado la competición enganchándose con la bandera de una
puerta y
acabando así su carrera deportiva en los Juegos Olímpicos y también por
supuesto en la Copa del Mundo y en el mundo de alto nivel del esquí
alpino. Triste, no nos gustaría que pensar de
lo que pasa por su cabeza
terminar así, pero se lo jugó todo y hay que admirar ese valor y
Y ahora el público irrumpe en aplausos, lógicamente
Una vez que es retirada ya por el helicóptero Lindsay Bond, estos
Un alegato a ''intentarlo''
Lindsey Vonn dejó un gran alegato a la semana que hizo soñar a todo el mundo con un último baile de oro para la veterana esquiadora. ''A pesar del dolor físico que me causó, no tengo ninguna queja. Estar en la línea de salida fue un sentimiento increíble que nunca olvidaré. Sabía que correr tenía riesgo, siempre será un increíble y arriesgado deporte.''
El mensaje más profundo lo dejó al final. ''En la vida tomamos riesgos. Soñamos, amamos, saltamos. Y a veces caemos. A veces no alcanzamos los sueños que tenemos. Pero la belleza de la vida está en la posibilidad de intentarlo.''