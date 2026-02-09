Las primeras palabras de Vonn tras su grave caída: ''El único fracaso en la vida es no intentarlo''

Porque, atención, atención, ahí la tenemos.

Es el gran momento

que todo el mundo estaba esperando.

Es una de las grandes figuras de estos Juegos Olímpicos.

Lindsay Bond contra sí misma,

contra la pista, contra la historia, lanzando para la gloria, buscando la

medalla, podrá aguantar su

rodilla izquierda a la derecha le intentará apoyar todo lo que sea pero

aguantará forzará vamos a verlo en el siguiente minuto

y medio, o más. Ya veremos

Se acabó la historia.

Se acabó la historia y lo que esperemos es que no haya sufrido la rodilla ni el

ligamento

porque eso es lo peor que le podía ocurrir.

Lo peor. Pues sí, efectivamente, Paco, lo peor

lo que todo... Mira cómo se ha quedado la gente.

Silencio tremendo, pensando

en la salud de la esquiadora.

Porque esa caída no tiene nada de buena pinta

Todo el equipo norteamericano, por supuesto, todas las compañeras y por

supuesto ahora la gente empieza

a aplaudir animando se queda y se queda ahí no se mueve es un poco de todo

es la rabia la decepción el dolor físico ojalá que no sea que eso para

para una rotura, lo peor que le podía.

una rotura

lo peor que le podía, la forma de caer, horrible, horrible

La forma de caer, horrible.

Sí, yo creo que los gestos de dolor de ella...

yo creo que los gestos de dolor de ella primero quitarle las acción es como si

Primero quitarle las frustraciones.

sido brillante. Pero el deporte pues tiene esto, Paco.

Ahí vemos

Ahí vemos. Ah, y se ha enganchado con la bandera.

Se le ha enganchado el bastón derecho.

Se le ha enganchado el bastón derecho

con la bandera y ahí ha venido todo lo demás, y ahí cualquier apoyo, míralo

ahí, ahí se ha enganchado.

Y aquí fíjate, y

además lo primero que entra es la pierna y cierre la rodilla izquierda.

Eso es. Uf, la cabeza, la cara

Madre mía, qué mala caída.

Ya es una mala caída aunque hubiera estado físicamente perfecta.

Eso es, porque se ha enganchado

Ese primer golpe se lo lleva todo el peso, esa rodilla izquierda.

Luego la cara y a

ver los apoyos ahí.

Tremendo. Mira ahí su compañera, Brissy Johnson,

cómo...

No quiere verlo. Eso es, no quiere verlo

Ni ninguno de nosotros tampoco.

las medallas, muy complicado y vemos esta imagen para la historia.

Lindsay Bond retirada en sus quintos Juegos Olímpicos en el descenso cuando

apenas se había iniciado la competición enganchándose con la bandera de una

puerta y

acabando así su carrera deportiva en los Juegos Olímpicos y también por

supuesto en la Copa del Mundo y en el mundo de alto nivel del esquí

alpino. Triste, no nos gustaría que pensar de

lo que pasa por su cabeza

terminar así, pero se lo jugó todo y hay que admirar ese valor y

Y ahora el público irrumpe en aplausos, lógicamente

Una vez que es retirada ya por el helicóptero Lindsay Bond, estos