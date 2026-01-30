Lindsey Vonn sufre una caída en el descenso de Crans Montana a una semana del inicio de los Juegos

La estadounidense Lindsey Vonn sufrió este viernes una caída durante el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y se retiró de la competición cojeando y aquejada de dolores en la pierna izquierda.

Vonn, de 41 años y con un pleno de cinco podios en cinco carreras esta temporada, perdió el control al aterrizar en un salto y terminó enredada en las redes de seguridad de la parte superior del recorrido de la prueba.

La estadounidense se levantó tras recibir atención médica y se marchó caminando despacio, apoyada sobre la rodilla izquierda con la ayuda de los bastones. Al llegar a meta entró cojeando para seguir con las exploraciones.

Esta caída, con un fuerte golpe en la rodilla izquierda, la contraria a la derecha en la que sufrió un reemplazo parcial de titanio, se produce a una semana del inicio de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), el principal objetivo de la temporada.