Rescatan un centenar de ovejas aisladas desde hace seis días por el temporal en Extremadura

Alrededor de un centenar de ovejas que permanecían aisladas desde hace seis días, sin comida y con riesgo de verse afectadas por la crecida del río Guadiana, cerca de la localidad de Arroyo de San Serván, en Badajoz, han sido rescatadas este domingo.

En las labores de auxilio han intervenido equipos acuáticos de Cruz Roja Extremadura, que ha movilizado varias embarcaciones, así como efectivos de la Guardia Civil y del cuerpo de Bomberos.

“Equipos acuáticos de @CRE_Emergencias participan a estas horas en el rescate de cerca de 100 ovejas que se encontraban aisladas desde hace 6 días sin comida y con riesgo de ser afectadas por la crecida del río Guadiana cerca de Arroyo de San Serván. pic.twitter.com/vOh87xq9xW“ — Cruz Roja en Extremadura (@CruzRojaEX) February 8, 2026

Cabe destacar que en la tarde de este domingo, también han sido rescatadas siete personas que habían quedado aisladas en la finca de La Piñuela, situada en el término municipal de la localidad pacense de La Garrovilla.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 13,00 horas en la finca de La Piñuela, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press. Los rescatados, relatan las mismas fuentes, habían accedido a la referida finca, pese a que estaba desaconsejado hacerlo por el riesgo de subida del agua en la zona. Posteriormente, los afectados han quedado incomunicados y han tenido que ser auxiliados.