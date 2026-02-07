Última hora del temporal de lluvia, en directo | Andalucía mantiene a 11.089 personas desalojadas

La borrasca Leonardo se marcha tras golpear con dureza a España, con Andalucía como la comunidad más afectada con más de 11.000 desalojados y una víctima mortal confirmada este viernes, la mujer que fue arrastrada por el río Tuvilla en Sayalonga (Málaga) el miércoles tras lanzarse a salvar a su perro.

Pese a que la región vive un pequeño respiro meteorológico, con menos lluvias que en los últimos días, más de 150 carreteras están cortadas por el temporal en Andalucía, en su mayoría en la provincia de Cádiz, y autoridades y expertos vigilan el caudal de los ríos. Se marcha Leonardo, pero este sábado llega la borrasca Marta.

Por otro lado, la tregua de las lluvias en buena parte de Extremadura en las últimas horas ha reducido levemente el nivel de alerta sobre los arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce está estabilizado, si bien alrededor de un millar de personas siguen fuera de sus casas a la espera de que la situación mejore.

Hay avisos naranjas por lluvias intensas en Aracena, Huelva, la Sierra Norte de Sevilla, el sur de Ávila y el norte de Cáceres. AEMET prevé hasta 80 litros en 12 horas. Además, desde la madrugada hay avisos naranjas por temporal marítimo en Galicia.