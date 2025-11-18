El papa pide medidas contundentes contra el cambio climático en la COP30 ante la falta "voluntad política de algunos"

El papa León XIV ha instado a los países que participan en las negociaciones climáticas de la COP30 a tomar medidas concretas para detener el cambio climático, afirmando que la humanidad está fallando en su respuesta al calentamiento global y que "la creación clama con inundaciones, sequías, tormentas y un calor implacable".

El mensaje del Vaticano refleja la creciente preocupación por la disminución de la ambición internacional y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En un mensaje de video dirigido a los líderes religiosos reunidos en Belém, León ha declarado que las naciones habían logrado avances, "pero no los suficientes". "Una de cada tres personas vive en una situación de gran vulnerabilidad debido a esto", ha expresado el pontífice. "Para ellas, el cambio climático no es una amenaza lejana, e ignorar a estas personas es negar nuestra humanidad compartida".

Su video llega al inicio de la segunda semana de las negociaciones, ante los ojos de ministros de alto nivel de gobiernos de todo el mundo que se reúnen en la periferia de la Amazonía brasileña para participar en las conversaciones. Este lunes ha estado marcado por los discursos de varios líderes de países del sur global, cuyos testimonios evidencian los devastadores costos de los fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales.