¡EXCLUSIVA! Primeras imágenes de los ensayos de los participantes de la Segunda Semifinal del Benidorm Fest 2026

Segunda Semifinal del Benidorm Fest 2026. Tan solo seis de los nueve participantes obtendrán su billete para la Gran Final del sábado 14 de febrero, que se sumarán a Kenneth, Izan Llunas, María León Ft. Julia Medina, KITAI, Tony Grox & LUCYCALYS y Mikel Herzog Jr. La gala de esta noche, presentada por Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernánd, la abrirá ASHA con la canción "Turista" y la cerrará Miranda! & bailamamá con "Despierto Amándote". Pero antes de todo esto, no te puedes perder el previo más gamberro que se emite en RTVE Play, el Benidorm Calling presentado por Lalachus y Ángela Fernández. Por el formato de la plataforma gratuita, también tendrán la oportunidad de pasar los diferentes semifinalistas de este jueves 12 de febrero.

Para abrir el apetito, RTVE publica por primera vez imágenes exclusivas del ensayo general de cada una de las nueve actuaciones. Se trata de un hito en la historia del certamen alicantino, ya que los participantes realizaron anoche, por primera vez, un ensayo general completo de toda la gala. A continuación, te dejamos tres imágenes de cada uno de ellos.

1. ASHA canta "Turista" La joven compositora, que ha firmado temas para C. Tangana, Becky G y Lola Índigo, será la encargada de abrir la primera semifinal con "Turista". Sobre el escenario, ASHA nos transporta a un llamativo medio de transporte amarillo que se convierte en el eje de la puesta en escena, interactuando con los pasajeros, los bailarines, en un viaje musical que recorre distintos momentos.

2. KU Minerva canta "No Volveré A Llorar" ¿Quién no bailó en los años 90 al ritmo de "Estoy llorando por ti"? KU Minerva regresa con fuerza compitiendo con "No volveré a llorar", una propuesta que transforma la nostalgia en un mensaje de superación. Sobre el escenario, arranca su actuación dentro de una plataforma acristalada, rodeada de cadenas que cuelgan por todo el espacio escénico. Desde ahí desarrolla un número que evoluciona simbólicamente: de la sensación de estar atrapada a una imagen final de libertad y empoderamiento

3. Funambulista canta "SOBRAN GILIPO**AS" Funambulista llega al Benidorm Fest con "SOBRAN GILIPO**AS", un tema directo y sin filtros en el que expresa su hartazgo hacia quienes no aportan nada positivo. Sobre el escenario, Diego Cantero apuesta por el formato banda, rodeado de sus músicos y con todos los instrumentos en directo. La escenografía se apoya en tiras LED suspendidas del techo que aportan dinamismo y color, en contraste con los tonos grises del vestuario.

4. Dani J canta "Bailándote" La bachata llega al Benidorm Fest de la mano de Dani J con "Bailándote". El artista apuesta por una escenografía dominada por una gran estructura metálica con escaleras, sobre la que se mueve al ritmo del tema. Acompañado por su cuerpo de baile, destaca la interacción constante con una bailarina vestida de blanco, con la que mantiene un juego escénico continuo, buscándola y encontrándose con ella a lo largo de la estructura.

5. The Quinquis canta "Tú No Me Quieres" The Quinquis, formado por Marcos Miranda, Maxi y Reys, compiten en el Benidorm Fest con "Tú no me quieres", un tema que nace del despecho. La banda traslada al escenario su esencia más canalla, recreando la atmósfera de esos garajes tan reconocibles en sus videoclips. Sobre las tablas, Reys y Marcos se apoyan en las guitarras mientras Maxi asume el peso vocal del tema. La escenografía mantiene además un elemento cubierto que despierta la intriga durante buena parte de la actuación… hasta su revelación final.

6.Atyat canta "Dopamina" Atyat llega al Benidorm Fest con "Dopamina", un tema que habla del deseo, la atracción y esa euforia casi vertiginosa que provoca una conexión real. Su puesta en escena apuesta por el impacto: pirotecnia, fuego y una marcada sensualidad que envuelve todo el número. Con un mono de transparencias y una actitud arrolladora, 'La Sultana', como la llaman sus fans, despliega espectáculo tanto en sus momentos en solitario como junto a sus bailarinas.

7.Rosalinda Galán canta "Mataora" La copla tiene presencia en la quinta edición del certamen alicantino de la mano de Rosalinda Galán con "Mataora". Su canción cuenta el relato en primera persona de "Carmen", la protagonista de la novela de Prosper Mérimée. La andaluza apuesta por una escenografía conceptual dominada por el blanco y el rojo, colores que refuerzan la pasión y el dramatismo del tema. El cuidado juego de luces y sombras, junto a una realización muy detallista, potencia el carácter teatral de la actuación.

8. MAYO canta "Tocamé" Los benifans llevaban años pidiendo su nombre y, por fin, MAYO debuta en el Benidorm Fest con "Tocamé". El artista sevillano traslada al escenario el universo conceptual de su videoclip, construyendo una propuesta muy reconocible y coherente con su identidad. El elemento clave son los vaqueros, presentes tanto en la escenografía como en el vestuario del propio MAYO y de su cuerpo de baile, reforzando una estética marcada y muy definida que vertebra toda la actuación.

9. Miranda! & bailamamá canta "Despierto Amándote" El broche de la segunda semifinal lo ponen Miranda! & bailamamá con "Despierto amándote". El dúo argentino, junto a Óscar Ferrer (Varry Brava), llega al Benidorm Fest con una propuesta desenfadada y muy festiva. La puesta en escena se articula en torno a una cama situada en el centro del escenario, donde Ale arranca la actuación sentado. Al fondo, Juliana y Ferrer completan la imagen con un vestuario coordinado que refuerza la estética colorista y pop del número.

