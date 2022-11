Este suceso ha provocado una ola de condena por parte de los aliados de la OTAN, que han dado todo su apoyo a Polonia y estudian qué pasos realizar a partir de ahora.

Para ello, han convocado una reunión de urgencia este miércoles, aprovechando la reunión de varios líderes en Bali, Indonesia, por el G20.

Pedro Sánchez ha remarcado mediante Twitter su contacto con la OTAN. "Nuestra solidaridad con Polonia y nuestras sinceras condolencias a las familias de las víctimas de las explosiones. Estoy en contacto con nuestros socios europeos y OTAN aliados", ha escrito en un tuit.

“Our solidarity with Poland and our sincere condolences to the families of the victims of the explosions. I am in contact with our European partners and @NATO allies.“