El primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, ha afirmado que su país está "muy preocupado" por las explosiones registradas en Polonia. "Me he puesto en contacto con el primer ministro polaco para expresar nuestra solidaridad y completo apoyo. Consultaremos a Polonia y a otros aliados sobre la situación", ha añadido.

Desde República Checa, el primer ministro, Petr Fiala, también ha asegurado que apoyará "firmemente" a Polonia y que si el país confirma que los misiles impactaron en su territorio "será una nueva escalada por parte de Rusia".

Por su parte, el primer ministro belga, Alexander De Croo, ha afirmado que "todos somos parte de la familia de la OTAN" y ha recalcado que la Alianza "está más unida que nunca y equipada para protegernos a todos".

