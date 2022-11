El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha visitado este lunes la ciudad de Jersón, recientemente reconquistada tras ser abandonada por las tropas rusas ante la ofensiva de las ucranianas.

Se trata de la primera visita del mandatario ucraniano a esta ciudad, una de las principales de Ucrania y que fue la única capital de región que los rusos lograron controlar militarmente en los nueve meses desde que Rusia invadió este país.

"Seguimos avanzando, estamos listos para la paz, paz para todo nuestro país", ha dicho Zelenski a las tropas en la ciudad, en la que entraron el pasado viernes. Preguntado hacia dónde avanzarían ahora sus fuerzas, el presidente ucraniano ha respondido: "no hacia Moscú, no estamos interesados en territorio de otro país". No ha desvelado, por tanto, si continuará la ofensiva hacia el sur y el este, a la otra orilla del Dniéper.

Zelenski ha dado las gracias a la OTAN y a sus otros aliados por el apoyo contra Rusia.

Coincidiendo con la visita, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha insistido en que la región de Jersón, anexionada unilateralmente por Moscú, es "parte de Rusia".

Visita de Zelenski entre bombardeos Minutos antes de la llegada del presidente ucraniano se han producido varios ataques con cohetes que han podido escucharse en el centro de la ciudad, informa Reuters. Más explosiones se han oído cuando Zelenski ha terminado de hablar y ha abandonado la ciudad. En total, ha estado en Jersón unos 30 minutos. Ciudadanos de todo tipo con banderas ucranianas, incluidos padres con niños, se han reunido en la plaza principal de la ciudad, frente al edificio de la administración central, ocupado hasta el viernes por los rusos, para ver y escuchar a Zelenski. El presidente ha encabezado una ceremonia en la que se ha escuchado el himno nacional y se ha izado la bandera. Andrii Yermak, jefe de la oficina presidencial, ha difundido un vídeo de la ceremonia en redes sociales. “���� pic.twitter.com/f86y0znU9a“ — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 14, 2022 "Estoy feliz, se puede ver en la reacción de la gente, su reacción no es falsa. La gente estaba esperando al Ejército ucraniano, a nuestros soldados", ha dicho Zelenski. “La gente estaba esperando al Ejército ucraniano, a nuestros soldados“ El presidente ucraniano ha asegurado que era importante visitar la ciudad para mostrar el apoyo a quienes han sufrido durante meses la ocupación rusa y para demostrarles que "realmente estamos de vuelta, realmente hemos izado nuestra bandera". El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró el viernes que sus tropas habían completado la retirada de la orilla occidental a la oriental del río Dniéper en la región de Jersón, incluyendo la capital del mismo nombre. Posteriormente, las tropas ucranianas entraron en la capital y recuperaron el control. El Ministerio de Defensa ruso justificó la retirada para proteger a sus tropas ante una situación indefendible, pero el movimiento ha supuesto críticas a la estrategia del Kremlin.