Ucrania recupera el control de la ciudad de Jersón tras la retirada de las tropas rusas

La población ha celebrado la liberación y ha salido a las calles a festejar junto a los militares. Una bandera ucraniana ha sido colocada en la Plaza de la Libertad, frente al edificio de la administración regional, según una imagen difundida en redes sociales y recogida por el portal ucraniano Ukrinform.

En redes sociales ha comenzado a aparecer imágenes de vecinos de Jersón celebrando en la calle la marcha de los ocupantes rusos.

“Ukrainian military has not arrived yet, but the locals are already gathering to welcome them in the center of Kherson pic.twitter.com/R5TvKB7ZJ4“