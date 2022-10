El presidente ruso, Vladímir Putin, hizo este viernes oficial la anexión de los territorios ucranianos parcialmente ocupados: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Lo hizo en un acto al que acudieron los líderes prorrusos de las regiones ocupadas tras la masiva contraofensiva ucraniana desde principios de septiembre, que ha cambiado por completo el panorama de Rusia en la guerra en Ucrania.

“Putin lo que quiere conseguir es que la guerra entre en una nueva fase”, explica a RTVE.es el profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, José Ángel López. “En los últimos meses los objetivos de Rusia no estaban claros. Hablábamos del proyecto de Novorossiya y todas esas cuestiones, pero ahora Rusia sí ha marcado objetivos absolutamente irrenunciables”, indica el profesor. “Con esta región que contempla las regiones del Donbás, la zona de Zaporiyia y la zona de Jersón, Rusia controla el mar de Azov, el mar Negro y todo el sur de Ucrania”, indica.

Por su parte, la excorresponsal en Moscú de RTVE Anna Bosch señala que en esta nueva fase en la que entra la guerra en Ucrania Putin “retóricamente invierte los papeles”. "Si eso es Rusia, Putin va a reclamar tener la legitimidad incluso internacional de repeler y de contraatacar cualquier ataque. Si mañana hay un ataque en una guarnición rusa, Putin dirá que lo que está haciendo es defender a Rusia de un ataque occidental”, añade.

En este sentido, la excorresponsal de RTVE explica que “mucha población ya ha huido” de estas zonas porque son lugares que llevan en guerra ocho años. “Mucha población ya ha huido y es fácil deducir que no deben quedar muchos hombres en edad militar ”. Además, Bosch subraya que el Ejército ucraniano ha recibido mucho armamento occidental, sobre todo por parte de Estados Unidos y esto “alimenta el discurso de Putin de que lo que está haciendo es defender a Rusia de un ataque occidental y que Occidente quiere acabar con Rusia”.

Al declarar estos territorios como suyos, Moscú prepara así el escenario para afirmar que en la guerra se está defendiendo y no atacando. Además, está intentando reclutar a hombres ucranianos -no prorrusos- que viven en estas regiones para luchar contra otros ucranianos, algo que también ayudaría a resolver el problema que tiene el Ejército ruso sobre la escasez de tropas .

El posible uso de armas nucleares

El Gobierno de Putin quiere que los ataques ucranianos en los territorios ocupados por sus tropas los vea el mundo como agresiones contra Rusia. El presidente ruso ha amenazado con utilizar todos los medios a su alcance para proteger el territorio ruso, incluidas las armas nucleares.

En su discurso durante el acto para proclamar oficialmente la anexión rusa de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, Putin insinuaba este viernes que no descarta el uso de armamento nuclear en esta guerra. “Estados Unidos es el único país del mundo que ha usado dos veces armas nucleares, destruyendo las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, y creando un precedente”, ha recalcado.

04.41 min Las Mañanas de RNE - De Pedro (Institute for Statecraft) : "El uso de armamento nuclear depende mucho del comportamiento que perciba de Occidente"

Según Bosch, hay dos líneas de interpretación sobre si Rusia tiene intenciones de cumplir esta amenaza o no. “Unos dicen que en eso consiste precisamente la lógica nuclear, que es un arsenal de disuasión que, por el simple hecho de tenerlo el otro se reprime”, explica la periodista. “Otra lectura es que hasta ahora Putin ha lanzado muchas amenazas y que no se va a atrever, pero pensábamos que iba a atacar el este de Ucrania pero no Kiev ni el resto del país. En cambio lo ha hecho. Están las dos lógicas y las dos líneas de elucubración. Ambas tienen una base”, asevera.

Para Milosevich, una de las razones por las que el presidente ruso ha deseado anexionarse estos territorios -que suponen el 15% de Ucrania- es porque de esa forma “están bajo el paraguas de toda defensa que puede proveer Rusia, incluido el uso de armas nucleares”.

En este sentido, el teniente general Gan Pampols opina que una persona que “acaba de convocar una movilización parcial, no busca una reducción del esfuerzo bélico, no tiene rasgos de humanitarismo ni esa sensibilidad pensando en todo lo que se pierde, en un momento determinado podría utilizar todo aquello que contribuyese a que el logro que se ha fijado sea alcanzado”. “No creo que Putin lo considere lo más inmediato, pero como último elemento podría llegar a considerar su uso”, añade, refiriéndose a las armas nucleares.