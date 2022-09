La "movilización parcial de 300.000 reservistas" decretada esta semana por el presidente ruso, Vladímir Putin, ya está en marcha en Rusia. Los primeros reclutados ya han empezado a ser notificados de su deber de unirse a las filas del ejército para luchar en Ucrania.

Mientras, otros intentan eludir la citación al abandonar el país por el temor a tener que combatir en el campo de batalla, aunque el Kremlin asegura que solo serán llamados a filas los que tengan experiencia militar.

A pesar de ello, en Moscú y otras ciudades rusas, la movilización parcial es el tema de conversación en el transporte público y en la calle, entre mayores y jóvenes.

Y es que las citaciones oficiales empezaron a entregarse en distintos puntos del país ya el miércoles, el día en que Putin anunció la medida, que afectará a unos 300.000 ciudadanos, y ante la reacción social, el Kremlin tuvo que desmentir la supuesta intención de llamar a filas a un millón de personas.

Este viernes es habitual ver imágenes de despedida y abrazos en distintos puntos del país. En el centro de reclutamiento de Siberia Oriental no dejan de llegar ciudadanos que se despiden de sus hijos, hermanos y mujeres con lágrimas y oraciones por lo que pueda pasar.

Según el Kremlin, todos los movilizados tienen experiencia en combate. Es el caso de Pavel, que sirvió diez años en el ejército. "Me entregaron la citación cuando estaba en el parque con mi hija", cuenta.

En teoría están excluidos los alumnos de cursos presenciales. Pero a Dimitry, que asegura ser estudiante, también le han convocado. "He escrito a mi madre y a mi hermano, pero solo mi padre ha podido venir a despedirse", relata.

Según el gobierno ruso, unos 10.000 hombres se han alistado voluntariamente. No es el caso de Alexander, que le mandaron la carta a la casa de sus padres. "No tengo experiencia de combate, nos explica. Hice la mili hace unos años, pero estoy dispuesto. No pienso huir", asegura.

01.24 min Guerra en Ucrania: Comienza la movilización de los reservistas rusos - Ver ahora

Muchos no piensan lo mismo. Como los que salen del país vía Kazajistán o por Finlandia. Uno de ellos es Nikita, tiene 34 años y no quiere coger un arma. "Tengo miedo a ser movilizado", cuenta.

Según la Guardia Fronteriza Finlandesa, las llegadas de rusos han aumentado más de un 50%. Aseguran que solo entran los que ya tenían un visado. Además, el país finés ha anunciado este viernes que "restringirá significativamente" el acceso de ciudadanos rusos a su país a través de la frontera.