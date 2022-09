Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 23 de septiembre: Ucrania denuncia la exhumación en Izium de 436 cuerpos con "signos de tortura"

Ucrania retira la acreditación al embajador iraní en Kien por el suministro de armas a Rusia. Así lo ha anunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Oleg Nokolenko, en su cuenta de Twitter: "En respuesta al suministro de armas de Irán a Rusia para usar en su guerra contra Ucrania, hoy anunciamos la revocación de la acreditación del embajador iraní en Kiev y una reducción significativa del personal diplomático en la embajada iraní".

“In response to Iran supplying weapons to Russia to use in its war against Ukraine, today we announced the revocation of accreditation of the Iranian Ambassador in Kyiv, and a significant drawdown of diplomatic personnel at the Iranian embassy.“