Georgia, la vía de escape para miles de rusos que no quieren combatir: "Tenemos familiares que ya han sido reclutados"

Robert tiene año y medio y juega con su madre en el lado georgiano del paso fronterizo con Rusia. Sus padres respiran aliviados porque han conseguido llegar a Georgia después de un viaje de varios días. Salieron de San Petersburgo, no les dejaron cruzar por Serbia y finalmente lo consiguieron por este paso fronterizo.

Desde que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, emitió la orden de movilización militar parcial, los ciudadanos rusos que han entrado en Georgia se han triplicado. En la frontera entre Georgia y Rusia no han dejado de llegar coches con matrícula rusa y jóvenes con maletas. Algunos dicen que van simplemente de turismo, pero muchos han reconocido que huyen de la orden de alistamiento para luchar en Ucrania.

Consideran que, si Ucrania hubiese invadido Rusia, ellos se alistarían, pero "no queremos luchar en una guerra en la que el ejército está fuera de nuestras fronteras". Según algunos medios de comunicación, la cola de vehículos para entrar en Georgia supera ya los 15 km.

"Tenemos familiares y amigos que ya han sido reclutados", aseguran a RTVE los padres de Robert, tras hacer una larga cola. También, reconocen que no están de acuerdo con la guerra de Ucrania porque es ilegal. Esperan poder pasar aquí un tiempo con familiares que ya vivían en Georgia.

Una salida de personas que comenzó con el inicio de la guerra de Ucrania, pero que ha aumentado exponencialmente después de la orden de movilización del presidente Putin y de que se hayan extendido los rumores de que Moscú podría cerrar sus fronteras a los hombres en edad de combatir. Muchos temen represalias y por eso prefieren esconder su rostro. "Si Ucrania hubiera invadido Rusia, me alistaré, pero no entiendo esta guerra", dice otro joven que prefiere no mostrar su rostro. Está convencido de que Putin no tendrá bastante con 300.000 nuevos soldados y obligará a más a ir a la guerra.