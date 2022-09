La actividad no cesa en el paso fronterizo de Verkhni Lars, Georgia. Este domingo todavía no se han formado los gigantescos atascos de días previos, pero el goteo de vehículos y personas que llegan desde Rusia es constante desde que el pasado miércoles el presidente de Rusia, Vladímir Putin, decretara la orden de movilización parcial de 300.000 reservistas.

"Si consideramos la gran cantidad de gente que intenta cruzar, podríamos decir que es por eso", reconoce a TVE Sasha, un joven ruso que ha cruzado la frontera georgiana. Cuenta que él ha venido porque llevaba mucho tiempo con ganas de conocer Georgia, pero reconoce que no sabe cuándo va a regresar.

Muchos de los jóvenes y hombres en edad de combatir rusos que atraviesan este paso fronterizo reconocen en privado que lo hacen para no ser alistados. Pero ante las cámaras se muestran más cautos, temen represalias al volver a su país.

Y por eso algunos no quieren mostrar su cara ahí donde tú y prefieren permanecer en el anonimato. "No queremos ir a la guerra, no queremos participar en esto", cuenta Serguei, que asegura que ha tardado 24 horas en cruzar a pesar de que ha comprado una bicicleta para saltarse la kilométrica cola de vehículos que intentan salir de Rusia.

Él cree que la orden de reclutamiento puede llegar en cualquier momento y que hay muchos jóvenes de regiones remotas que ni siquiera saben que si les llega ya no podrán marcharse y les enviarán a luchar a Ucrania.