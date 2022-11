Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 11 de noviembre: Zelenski califica la recuperación de Jersón como "día histórico"

Tuit del ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba. "'Rusia estará para siempre aquí', decía un póster en Bilozerka, cerca de Jersón. ¡Bueno, no realmente! A todos en el mundo, incluyendo la ASEAN, donde me encuentro ahora mismo: Ucrania ha ganado otra importante victoria ahora mismo y demuestra que a pesar de lo que Rusia diga o haga, Ucrania ganará".

““Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!



To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX“